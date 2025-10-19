Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaCorticella, coca al parco. Spacciatori nel mirino
19 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Corticella, coca al parco. Spacciatori nel mirino

Corticella, coca al parco. Spacciatori nel mirino

Due pusher tunisini arrestati dalla Squadra mobile in servizio nella zona. Erano già finiti in manette. Diverse le segnalazioni arrivate dai residenti .

La polizia al lavoro

La polizia al lavoro

Per approfondire:

Nuovi arresti per spaccio nella zona del parco Nilde Iotti in Corticella. In manette, questa volta, sono finiti due tunisini di 20 e 19 anni, che erano già sotto la lente dei poliziotti della Squadra mobile, impegnati in controlli di osservazione e pedinamento della zona. Nel dettaglio, gli agenti hanno potuto documentare diversi episodi di scambio tra pusher e compratori. Tra questi ultimi, c’è un cittadino italiano che, fermato subito dopo l’acquisto, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente della cocaina, ammettendo anche di acquistare abitualmente la droga nel parco Iotti.

A quel punto, i poliziotti hanno bloccato i due spacciatori: uno ha tentato di scappare a bordo di un monopattino elettrico, ma il tentativo è stato vano perché è stato raggiunto dagli agenti dopo un breve inseguimento; l’altro, invece, ha opposto resistenza, colpendo gli operatori della Questura, che però sono riusciti a fermarlo dopo la colluttazione. Dalla perquisizione è emerso che il tunisino di 20 anni aveva con sé 26 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 47,83 grammi, e 730 euro in contanti; in più, un bilancino di precisione e due cellulari, molto probabilmente usati per l’attività di spaccio.

La sostanza e il materiale sono stati sequestrati. Entrambi, che sono residenti all’estero, sono già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. Uno di loro, infatti, era già stato arrestato lo scorso 26 settembre e sottoposto al divieto di dimora a Bologna. La misura è ancora in corso. I due sono stati arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’attività degli agenti nasce dalle segnalazioni dei residenti dell’area di via Don Bedetti, a Corticella, che lamentano di una costante presenza di giovani magrebini, ‘occupati’ in un’intensa attività di spaccio nel perimetro del parco pubblico.

Stando alle segnalazioni dei cittadini, i pusher ogni giorno si radunano attorno a una delle panchine all’ingresso del parco, sul lato di via Papini. E lì, tra chiamate e giri in monopattino, chiamano e raggiungono gli acquirenti, che arrivano a piedi da via Bedetti. L’ultimo arresto conferma "l’impegno costante della Squadra Mobile nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini – fanno sapere da piazza Galileo Galilei –, a tutela della sicurezza dei residenti e della vivibilità delle aree pubbliche, con particolare riferimento al quartiere Bolognina".

m. m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata