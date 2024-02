Corticella, ingenuità fatale. Il Ravenna non perdona

Corticella

0

Ravenna

2

CORTICELLA: Martelli, Cavacchioli (42’ st Ribello), Menarini, Chmangui, Bonetti, Riviera, Rocchi (25’ st Alboni), Suliani (25’ st Casadei), Trombetta, Bertani, Farinelli. A disp. Mora, Cavallini, Ruffo Luci, Amayah, Pinca, Lo Giudice. All. Miramari.

RAVENNA: Cordaro, Marino, Tirelli (20’ st Varriale), Nappello (15’ st Sare), Rrapaj, Magnanini, Boccardi, Diallo (30’ st Pavesi), Mancini (21’ st Spezzano), Esposito, Alluci (40’ st Mandorlini). A disp. Rossi, Liso, Gobbo, Agnelli. All. Gadda.

Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Reti: 3’ pt rig. Nappello, 41’ pt Diallo.

Note: ammoniti Bonetti, Suliani, Nappello, Boccardi, Alluci.

Sfuma il sogno del Corticella di battere la capolista Ravenna e di entrare, perché no, addirittura in corsa per la vittoria finale. Al ‘Biavati’ è infatti terminata 2-0 per i giallorossi romagnoli, con la partita dei biancazzurri che è stata pesantemente condizionata dall’ingenuità che ha permesso alla formazione di Massimo Gadda di guadagnare (e poi trasformare) un calcio di rigore dopo un solo giro di orologio. Sia chiaro, al di là di questa sconfitta, peraltro preventivabile visto il divario tecnico che intercorre tra le due squadre, la stagione condotta sin qui dal team di Alessandro Miramari resta strepitosa visto il quarto posto in classifica, a quota 39 punti, e a pari-merito con il blasonato Forlì (che è però da considerare momentaneamente dietro visto il successo bolognese nello scontro diretto). Centrare, per il secondo anno consecutivo, l’approdo ai playoff in un campionato difficile come quello di Serie D rappresenterebbe una sorta di impresa sportiva per i biancazzurri che, da domani, approfitteranno della sosta per mettere benzina nelle gambe in vista del finale di stagione. Domenica prossima, infatti, la Quarta Serie osserverà un turno di riposo per consentire alla Rappresentativa di categoria di giocare il Torneo di Viareggio.

Ma venendo alla cronaca dell’attesissimo match del ‘Biavati’, passa un solo minuto e si verifica un episodio determinante. Su un lancio lungo, Bonetti atterra Tirelli in area, con l’arbitro che non può far altro che decretare il penalty: sul dischetto si presenta lo specialista Nappello che, con freddezza, non lascia scampo a Martelli. Metabolizzato lo choc per il quasi immediato svantaggio, il Corticella cerca di prendere in mano le redini del gioco, ma il Ravenna si difende con ordine chiudendo ogni varco.

A trovare il raddoppio saranno proprio i giallorossi: è infatti il 41’ quando Diallo, servito da Rrapaj, è bravissimo a gonfiare la rete con un pregevole tocco sotto. I padroni di casa, mai domi, provano a spingere forte nella ripresa, ma l’unica occasione degna di nota è una conclusione di Trombetta deviata in corner dal portiere avversario.