Corticella, Murri e Saffi: "Queste strade sono in tilt. Si torni alla normalità"

"Tornare alla normalità". È questo che vorrebbero i cittadini dopo un mese di ’Città 30’. Un desiderio che rimarrà solo un sogno, anche se il documento delle associazioni di categoria, in cui, tra altre richieste, si chiede il ripristino della velocità standard dei 50 chilometri orari in oltre 70 strade (alcune a tratti o interamente a 30) aveva riacceso la speranza. E proprio in alcune delle 23 strade radiali ad andamento lento, come in via di Corticella, aleggia il malumore.

"È stata una scelta assurda trasformare questa via – commenta Luca Zanasi, che vive in Bolognina da tutta la vita –. Parliamo di una strada talmente trafficata che già andava a rilento: con il provvedimento è diventata ancora più congestionata. I rallentamenti sono aumentati e in certi tratti si creano code che prima non esistevano".

La proposta di Ascom, Cna, Confesercenti e Confartigianato, quindi "è giusta – continua Zanasi –. Con questo caos, si smette di andare verso il centro, a danno delle attività commerciali, in particolare delle piccole botteghe".

È un no categorico anche per Ivo Donati, secondo cui "via di Corticella non può rimanere a 30 chilometri orari – tuona –. Stanno facendo di tutto per dimostrare che il nuovo limite funziona, ma le persone continuano a viaggiare come prima: si sono stancate di questa storia".

Il ritorno dei 50, in questo caso, "sarebbe ideale, ma non credo che avverrà – confessa Donati –. Il sindaco deve prendere atto di ciò che vogliono i cittadini: la decisione è stata presa senza consultarci".

Tra le vie indicate dalle categorie, ci sono via Libia, via Massarenti e via Murri. Anche qui il clima è teso, visti gli incolonnamenti che si vengono a creare. "È una situazione invivibile, affrontabile solo per chi non ha nulla da fare o per chi non deve correre durante la giornata – racconta Luigi Cavina –. La proposta delle associazioni è condivisibile da chiunque, anche perché le attività commerciali iniziano a soffrirne: si tratta di un danno economico notevole". Se per strada alcuni ancora sperano in un cambio di direzione, raccontando perplessità e disaccordo, c’è chi si è messo il cuore in pace.

"Viaggiare più lentamente è giusto, ma non in tutta la città – evidenzia Marco Boldini –. Mi trovo molto in difficoltà, perché è difficile adattarsi a una velocità che in determinate strade è limitante". È il caso, per esempio, di via Murri. "È faticoso percorrerla, soprattutto per chi deve arrivare fino in via Toscana – aggiunge Boldini –. Non sono contento, ma mi dovrò adeguare".

Si ripetono le stesse parole anche in via Saffi, un’altra protagonista dell’elenco delle strade indicate ad commercianti e artigiani. "Sarebbe bastato fare rispettare i 50 chilometri orari – dice la signora Mariapia –. La nuova velocità è inutile: in tanti non la considerano". In via Saffi la situazione è ancora più complessa a causa "dei cantieri – prosegue la residente –. È un delirio, che pian piano sta portando via le attività commerciali. In merito alla proposta delle associazioni di categoria, credo non ci sarà nessuna risposta". A confermarlo sono gli stessi commercianti. "Ci sono già abbastanza strade limitrofe dove la velocità è bassa, si va piano – osserva Franca Milandri –. I rallentamenti su via Saffi sono aumentati, così come le code. L’eventuale ripristino dei 50 chilometri orari sarebbe una vittoria, visto che già la strada è ridotta dai lavori del tram. Era una strada stupenda, ma ora è diventata un incubo".

