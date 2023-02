Bologna, più spazi nei cortili dei condomini per far giocare i bambini

Diversi i condomini sprovvisti di spazi verdi (foto archivio)

Bologna, 24 febbraio 2022 – Più aree nei cortili dei condomini per permettere ai bambini di giocare. E’ stata approvata la risoluzione di Europa Verde che impegna la Regione a sollecitare i

Comuni, anche attraverso l'Anci, “a riconoscere il diritto dei bambini al gioco nei cortili, nei giardini e nelle aree all'aperto degli edifici privati ad uso abitativo, anche stanziando risorse per riconvertire i parcheggi nei cortili in aree per i giochi all'aperto".



La risoluzione, presentata da Silvia Zamboni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa e capogruppo di Europa Verde, e chiede anche di "valutare la possibilità di stanziare risorse a disposizione dei Comuni per emanare bandi per promuovere progetti di conversione dei cortili-parcheggio in aree dedicate ai giochi all'aperto dei bambini".

​“Nelle nostre città, sempre più frequentemente i bambini sono privati di luoghi di ritrovo e del loro diritto al gioco sotto casa perché i cortili sono per lo più trasformati in parcheggi e il loro uso è spesso al centro di conflitti tra adulti e bambini che sfociano nell’approvazione di regolamenti condominiali restrittivi della possibilità di giocare in cortile” - afferma Zamboni -. L’esperienza della pandemia e i mesi di lockdown hanno reso ancora più attuale e urgente la necessità di intervenire per aumentare gli spazi all’aperto per il gioco e per lo sviluppo della socialità dei bambini. Se vogliamo davvero contrastare la denatalità occorre operare anche per creare ambienti urbani amici di bambini e bambine, dove i diritti dei più piccoli non vengono sacrificati alle imposizioni degli adulti e dove per i genitori sia facilitato il compito di tutela nelle fasi di gioco”.

​Già nel 1989, con l’approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (adottata dall’Italia il 27 maggio 1991), si sanciva il diritto dei bambini “al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della loro età”. Un diritto strettamente legato alla salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sottolineato l’importanza per il loro corretto sviluppo che i bambini giochino almeno 180 minuti al giorno.

Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che “il movimento concepito in passato come gioco all’aperto e senza sorveglianza si sta trasformando sempre più in attività strutturate svolte sotto la supervisione di un adulto”. Inoltre, la carenza di spazi e di tempi adeguati, nonché di sicurezza nel frequentare luoghi all’aperto, fa sì che i bambini e gli adolescenti siano sempre più spesso confinati in spazi chiusi e coinvolti in attività sedentarie.