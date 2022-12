Corto circuito nelle luci del presepe Fiamme in chiesa, danni e paura

Un fumo denso e nero ha fatto scattare l’allarme, nel tardo pomeriggio di lunedì, dell’incendio che è divampato, a San Giorgio di Piano, da una piccola cappella della chiesa di San Giorgio Martire. Per fortuna la chiesa era vuota perché la funzione si sarebbe dovuta tenere dopo un’ora e mezzo.

Erano le 16.30 di lunedì. Gli spazi della parrocchia erano vuoti. All’interno si aggirava solo un custode, rimasto illeso, che stava aprendo le varie porte e preparando il pulpito e l’altare per la messa delle 18. A un certo punto, però, il volontario ha iniziato a sentire un odore anomalo e, poco dopo, ha notato un denso fumo nero che si levava da questa piccola cappella lungo la navata laterale della chiesa. L’uomo, a quel punto, non ha esitato un secondo e, vedendo le fiamme che avviluppavano la cappellina e il fumo che si spandeva nella chiesa, ha chiamato i vigili del fuoco. Questi sono sopraggiunti subito sul posto con più equipaggi e due autobotti. Con loro sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano, la cui caserma è a poca distanza dall’edificio di culto. I pompieri si sono messi subito al lavoro per sedare le fiamme ed evitare che il rogo dilagasse anche negli altri ambienti della parrocchia di San Giorgio. Ad andare del tutto distrutti tra le fiamme il presepe e un confessionale di interesse storico, oltre a un paio di panche in legno della navata laterale. Stando a quanto per ora ricostruito da carabinieri e vigili del fuoco, che hanno sedato l’incendio verso le 20 della stessa sera, a innescare il tutto sarebbe stato un corto circuito nell’impianto elettrico del tradizionale presepe posizionato proprio nella cappella arsa dalle fiamme.

A tracciare un bilancio è il sindaco Paolo Crescimbeni: "La chiesa nella sua totalità, a parte l’area bruciata, strutturalmente sarebbe agibile. La struttura non è stata intaccata. Certo è che rimarrà chiusa perché sarà da ritinteggiare, essendo che i danni che non hanno fatto le fiamme li ha fatti il fumo, e perché ad oggi (ieri, ndr) ancora l’odore di bruciato era insopportabile. Dovremo, poi, fare altre indagini prima di pensare a riaprire la chiesa: sarà da capire in che condizioni versano effettivamente la struttura della cappella e il tetto adiacente a quella zona". Il primo cittadino, poi, aggiunge amareggiato: "Ci saranno da fare dei lavori, come detto. Sarà da pulire subito, controllare i danni strutturali e verificare le condizioni dell’impianto elettrico da cui tutto è partito. Poi sarà necessario ritinteggiare la chiesa, cosa che era stata fatta cinque anni fa circa. Ci vorrà tempo perché serviranno impalcature che in questo periodo difficilmente si trovano".

Zoe Pederzini