Bologna, 17 dicembre 2021 - Gran festa a Porta Santo Stefano per il debutto della ‘Corvette C8’, il bolide targato Usa sbarcato a Bologna. Un party a inviti, con ospiti un po’ da tutto il nord Italia. La Corvette non ha tardato a fare proseliti tra gli estimatori di auto di grossa cilindrata: potente, elegante, ma dalla linea sobria in sintonia con i tempi che stiamo vivendo. La Chevrolet Corvette ha conquistato subito Luca Antolini Ossi, patròn e amministratore delegato della ‘Bull Car Luxury Automotive’, a fare gli onori di casa con la moglie Mara Palombi (marketing e Pr), che ne ha fatto la novità di punta nel suo autosalone. "Da sempre – sottolinea – non seguiamo le mode del momento, ma ci piace creare nuove tendenze". Hanno animato la ‘Black & White Night’ con brindisi e i tortellini di cioccolato di Majani, dolce omaggio alla bolognesita’.

"In Italia, la ‘Bull Car’, è una realtà di riferimento nel mondo dell’automotive di lusso. Il nostro obiettivo – spiega Antolini Ossi – è quello di puntare su progetti innovativi nel design e nella tecnologia. In questo senso va vista la ‘new entry’ della Chevrolet Corvette". Si tratta di un’auto recentissima, messa in produzione dal febbraio 2020 fa parte dell’ottava generazione della Corvette, denominata C8, prodotta dalla General Motors con il marchio Chevrolet.



‘Bull Car’, altra storia di successo. Per la famiglia Antolini Ossi, l’epopea imprenditoriale legata alla ‘luxury automotive’ inizia negli anni ’30 con la prima concessionaria ‘Lancia’ a Bologn. Dal 1964, tra i primi concessionari al mondo, continua con ‘Ferrari’, dal 2004 al 2018, è il momento di ‘Lamborghini Bologna’. In 14 anni di successi e di grandi soddisfazioni, la ‘Bull Car’ ha vissuto l’evoluzione e la crescita del brand del Toro, dalla Gallardo fino all’avvento della Urus, sviluppando una rete di estimatori che ha permesso di posizionarsi tra i primi dealer nel ranking EMEA. Oggi la ‘Bull Car’ è una realtà indipendente senza vincoli, ma con la stessa passione e l’entusiasmo che l’ha contraddistinta in una carriera lunga più di novanta anni.



La Chevrolet Corvette non è l’unica novità in autosalone. Da ‘Bull Car’ fa il suo ingresso anche la ‘Militem’, un marchio dalla tecnologia americana con lo stile tutto italiano: una vettura taylor-made, completamente cucita su misura del cliente. E, guardando oltre, dalla primavera 2022, la ‘Bull Car si prepara all’ingresso nel settore nautico, con la ‘Bull Car Marine Division’.



