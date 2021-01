di Benedetta Cucci Il Vasco nazionale, ma soprattutto bolognese, nel 2020 che se n’è appena andato, ha regalato a tanti l’opportunità di un incontro ravvicinato, perché anche lui, come tutti, è rimasto fermo nella sua città. Ora è un mito, ieri sera danzava con Bolle su RaiUno e presentava la nuova canzone (il video è stato girato in piazza Maggiore), ma proprio 40 anni fa, era il 1981, non era un fenomeno di massa e finiva per la prima volta sulle pagine di Ciao 2001, la bibbia rock di quegli anni, grazie a un fumetto. E la foto complice di quella caricatura, Vasco in concerto al Palasport, era di Nicola...

di Benedetta Cucci

Il Vasco nazionale, ma soprattutto bolognese, nel 2020 che se n’è appena andato, ha regalato a tanti l’opportunità di un incontro ravvicinato, perché anche lui, come tutti, è rimasto fermo nella sua città. Ora è un mito, ieri sera danzava con Bolle su RaiUno e presentava la nuova canzone (il video è stato girato in piazza Maggiore), ma proprio 40 anni fa, era il 1981, non era un fenomeno di massa e finiva per la prima volta sulle pagine di Ciao 2001, la bibbia rock di quegli anni, grazie a un fumetto. E la foto complice di quella caricatura, Vasco in concerto al Palasport, era di Nicola Casamassima, fotografo bolognese che ha immortalato tanta musica negli anni d’oro. Alcuni suoi scatti in bianco e nero sono anche entrati nel cofanetto di ’Colpa d’Alfredo’.

Casamassima, come ha ’scoperto’ Vasco Rossi?

"Alla fine degli anni Settanta passavo qualche weekend a Dragodena, un borgo contadino che prendeva il nome da questa via che congiungeva Tolè a Zocca, e dove Vasco era nato e cresciuto. Poi un sabato vado a Zocca coi miei amici ed entrando al bar Olimpia, sento un tipo che dice ‘Vasco attento, ti stai giocando tutta la Siae’... lui stava giocando a Space Invaders e risponde ‘oh, io ho fatto la pilla’. Poi lo incontro ancora casualmente alla fiera campionaria di Bologna a giugno 1981, un mese dopo il primo concerto in piazza Maggiore il 25 maggio, era col suo gruppo, Massimino Riva, Mimmo Camporeale, Solieri, e lui che saltava sul palco. Poi eccomi al Palasport nel 1981 dove Vasco suonava tra i big della musica italiana, De Gregori, Dalla, Vanoni, Jannacci... lo fotografo e mi viene un’idea".

Quale?

"In quegli anni Bologna era la capitale del fumetto e io frequentavo Luigi Bernardi, che è stato un grande editore e direttore di riviste. Mi capita di conoscere Massimo Cavezzali, il disegnatore dei cantanti che ogni settimana pubblicava sulla terza di copertina di Ciao 2001 una vignetta, gli parlo di Vasco e gli suggerisco di dedicargli un fumetto, ma lui mi dice che non lo conosce. Però lo convinco e gli do la mia foto del concerto, assieme a una descrizione del suo modo di fare e di come parlava".

Ci racconti la foto.

"Era il 1981, Palasport, concerto di beneficenza per i terremotati dell’Irpinia avvenuto circa un anno prima. Io avevo 24 anni e facevo l’impiegato alla ditta di timbri, targhe e coppe Ventura e come secondo lavoro avevo iniziato a fare il fotografo autodidatta con la mia prima macchina: una Pentax MX manuale".

La sua foto, come testimonia un libro su Vasco, è stata a lungo appesa al muro della sua casa in via Porrettana.

"Vasco vede Ciao 2001, chiama il giornale e chiede il fumetto. Lo chiamo e gli porto l’originale con anche una stampa della mia foto. M’intrattiene un po’ e mi fa sentire una sua canzone non ancora uscita... poi lo saluto. Dopo quella volta l’ho fotografato a vari concerti, poi lo ritrovo a Sanremo ‘83, quello di Vita Spericolata. Era al bar dell’Ariston con un bicchiere di whisky, un caffè e una Lucky Strike. Un’ultima immagine di Vasco Rossi prima di diventare Vasco... Oggi mi piacerebbe incontrarlo di nuovo, anche per un caffè".