Cos’è il crack e perché è un’emergenza a Bologna

Bologna, 28 agosto 2025 – La decisione del Comune di Bologna di distribuire gratis le pipe per inalare il crack continua a far discutere. Ma che cos’è il crack? E che effetti ha su chi lo consuma?

Le origini della parola

Partiamo dall’origine della parola, che come riporta l’Enciclopedia Treccani, riproduce in modo onomatopeico lo ‘scricchiolìo’, cioè il crepitare dei cristalli dell’alcaloide quando bruciano sotto l’azione del calore. Treccani specifica che si iniziò a parlare di crack negli Stati Uniti a partire dalla metà degli anni ’80 per indicare uno stupefacente poco costoso a parità di dose, rispetto alla cocaina, e per questo diffuso negli strati sociali inferiori delle comunità nere e ispaniche, ottenuto facendo bollire la pasta di coca o la cocaina (cloridrato) con bicarbonato di sodio o ammoniaca; il precipitato sotto forma di cristalli viene fumato in apposite pipette o misto al tabacco nelle comuni sigarette.

Gli effetti della sostanza

Gli effetti di questa sostanza, come riporta il sito di San Patrignano, provoca psicosi, stati paranoici, schizofrenia aggressività e alienazione. Vengono utilizzate pipe apposite (come quelle fornite dal Comune di Bologna) o in alternativa i consumatori utilizzano bottiglie di plastica modificate o lattine. Il crack – sottolinea il sito della comunità di recupero di tossicodipendenti sita in Romagna – è stato concepito e sintetizzato per destinarlo ai cocainomani cronici in sostituzione della cocaina, in quanto l’assunzione nasale provocava la distruzione dei tessuti nasali, per cui l’unica modalità alternativa era rappresentata dall’inalazione.

Ma quali sono gli effetti del crack? Questa sostanza induce dipendenza psichica e un consumo continuato e prolungato può portare sintomi simili alla schizofrenia, a una forte aggressività o a stati paranoici accompagnati da deliri e allucinazioni. La morte – continua il sito di San Patrignano – può sopraggiungere per overdose (bastano 800 mg), per colpo di calore e arresti respiratori e/o cardiaci, ma anche per ictus o infarto.

Il crack, rispetto alla cocaina, riporta l’Italian Journal of the Addictions, organo ufficiale della Società italiana tossicodipendenze, induce una dipendenza più elevata in modo più rapido. Il consumo di questa sostanza, conferma la fonte qualificata, può, come detto, provocare numerosi disturbi psichiatrici, tra cui i disturbi dell’umore nel 17% dei casi e lo sviluppo di psicosi come deliri persecutori nel 68-84% dei casi. In un consumatore su cinque si riscontra il disturbo antisociale di personalità che, inoltre, peggiora con l’assunzione della sostanza.

I maggiori consumatori di crack

Secondo il Drug Report 2025, sono cinque i Paesi con più persone dipendenti da crack: Spagna, Italia, Francia, Belgio e Irlanda. Nel 78 per cento dei casi sono uomini, il 22 per cento sono donne. L’età del primo uso è 24 anni, per arrivare a un primo trattamento a 36 anni. Il costo di una dose della cosiddetta ‘droga dei poveri’ – rileva la Direzione Centrale per i servizi antidroga – può arrivare a circa 30 euro nel Nord Italia, mentre al Sud il costo cala a 5-15 euro.

Il caso Bologna

A Bologna il consumo di crack è in crescita, con 518 utenti in carico al Sert e pazienti dai 16 ai 66 anni, come riportato da Marialuisa Grech, direttrice dell’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche dell’Ausl. Nel 2023 erano 353, mentre l’anno scorso 456. L’operazione ‘pipe gratis’ che ha già portato a una denuncia per il Comune da parte di Fratelli d’Italia – già attuata a Palermo dove la piaga del crack è molto presente – prevede la distribuzione di 300 utensili per un costo intorno ai 3.500 euro. L’approccio seguito sotto le Torri, conosciuto come “riduzione del danno” come spiegato dall’assessora Matilde Madrid, si basa sul fatto che, non riuscendo a impedire l’uso di queste sostanze, si cerca di prevenire patologie secondarie connesse all’assunzione di crack, come epatite C, B e Hiv. Il rischio di infezioni deriva dal fatto che spesso il crack si fuma in bottiglie di plastica o contenitori poco igienici condivisi da più persone. La ratio delle pipe monouso deriva da qui.