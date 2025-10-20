Cosa cambia al parcheggio Staveco di Bologna? Entrate e posti auto / Video

Bologna, 20 ottobre 2025 – Riapre il parcheggio Staveco e qualche timido automobilista si avvicina già all’ex caserma militare alle 12, in concomitanza del taglio del nastro (video). Una mossa con cui il Comune mira anche a “fluidificare il traffico sui viali”, oltre che a dare nuova linfa per i posti auto in città: alla Staveco dopo i lavori passano da 180 a poco più di 300.

Due entrate evita code

Il cantiere era partito un anno fa, a novembre 2024, con il parcheggio completamente chiuso da febbraio: “Siamo molto contenti di questa inaugurazione: potenziamo l’offerta di sosta nella parte sud della città, cioè quella più in difficoltà sui parcheggi”, sottolinea Michele Campaniello, assessore alla Mobilità.

Per ampliare i posti auto è stata costruita una struttura sopraelevata. Raddoppiati poi gli ingressi (e arretrati) per evitare code sui viali, invariate le tariffe. Entro novembre sarà poi attivato il telepedaggio.

Cosa è cambiato

”L'intervento ha portato alla realizzazione di un piano rialzato, attraverso l'installazione di una unità in carpenteria metallica con un incremento di stalli da poco meno di 180 a circa 300 stalli, con importanti ricadute positive sulla mobilità e sull'accessibilità dell'area sud del centro storico, attraverso un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro”, dicono da Palazzo d’Accursio.

“Inoltre, per sveltire i tempi di uscita è stata installata una seconda cassa automatica, portando a tre i punti nei quali è possibile regolare il pagamento della sosta: due casse - una delle quali cashless, mentre l'altra accetta ogni tipo di pagamento - più la colonnina di uscita - proseguono dal Comune -. Per consentire un migliore deflusso dal parcheggio e fornire un miglior servizio alla clientela, è in corso di formalizzazione un accordo per l'installazione di un sistema di telepedaggio che sarà realizzato entro il prossimo mese di novembre. Nelle nuove condizioni è previsto un incremento dei volumi di utilizzo della struttura dagli attuali 200mila a ben oltre 300mila utenti su base annua. Restano invariate le tariffe che erano applicate prima della chiusura: oraria diurna 2 euro; oraria notturna 1 euro; giornaliera 12 euro; mensile 180”.