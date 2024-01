Cosa pensano i bolognesi: "Condivisibili i 30 all’ora": "No, vanno riparate le strade"

Il dibattito sulla ‘Città 30’ continua più acceso che mai. Il nostro sondaggio vuole dare un’opportunità ai cittadini per far sentire le proprie ragioni in merito al nuovo disegno della mobilità bolognese e ai limiti di velocità ribassati. Sono diverse migliaia, e continuano ad arrivare, i tagliandini grazie al quale esprimere la propria opinione sulla Città a 30 chilometri orari, insieme ai commenti lasciati sul nostro sito online e alle interazioni sui profili social della testata. Lo ha detto anche il sindaco Matteo Lepore, ieri, a margine di un incontro: "È un bene che si parli della Città 30, io sono contento". E allora parola ai lettori: basta ritagliare il coupon che trovate in fondo alla pagina e spedirlo all’Ufficio marketing del nostro giornale, via Mattei 106 (40138), o partecipare sul sito ilrestodelcarlino.it/bologna. Oggi pubblichiamo altri messaggi.

**********

Sono venuto a Bologna per prendere un treno per Roma. Viaggiare a mezzogiorno su stradoni pieni di sole e vuoti di auto, frenando nel nulla a 33 chilometri orari per timore di un autovelox troppo zelante, è una sensazione straniante; vedere ciclisti e motociclisti che passano impunemente con il rosso e sentirsi dire che la responsabilità degli incidenti è della velocità (peraltro quella dei 50 all’ora) lo è ancor di più. In stazione (via Barozzi) resti di accampamenti notturni e immondizia sparsa ovunque, un’auto e due furgoni fermi con il motore acceso, vigili zero. E sentirsi dire che l’inquinamento è prodotto da chi viaggia oltre 30 chilometri orari aumenta lo straniamento.

Roberto Orlandi

**********

I 30 chilometri causano distrazione nel controllare la velocità e pericolo di incidente. Democraticamente, si dovrebbe organizzare un referendum.

Coupon non firmato

**********

Si possono rivedere alcuni particolari, ma la decisione è condivisibile in generale.

Commento online

**********

Sono un vostro lettore dal 1963. Riparare le strade ridotte in uno stato pietoso: questo è importante.

Vittorio Marchesini

**********

Sono favorevole. Bisogna multare chi guida utilizzando il cellulare.

Commento online

**********

Oggi ho percorso strade di periferia di Bologna ampie, scorrevoli alla velocità di 30 chilometri all’ora. Questi vincoli di percorrenza al di fuori del centro, mi sembrano anacronistici e fuori luogo! Ha ragione Carlo Calenda nell’esatta definizione di questo provvedimento... Ho visto poi un video dove il sindaco consiglia gli utenti per evitare le multe... "Non dovete guardare il contachilometri, ma adeguarvi alla velocità autorizzata solo in presenza dei vigili urbani...". Spero di aver capito male, altrimenti è pazzia pura.

Giampaolo Corsini

**********

Bologna ha bisogno di una metropolitana o di un servizio autobus efficace. In modo che si possa lasciare l’auto fuori città.

Coupon non firmato

**********

Sarebbe opportuno applicare con più severità le leggi che già sono in vigore contro l’utilizzo del cellulare alla guida e l’uso di droghe.

Coupon non firmato

**********

In merito alla vicenda dei 30 chilometri orari, mi è venuto in mente che è ancora in vigore l’art. 141 c.6 del Codice della strada che recita: "Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione". Questa mattina, venendo al lavoro, su Via dell’Arcoveggio - dall’altezza dell’incrocio con Via Roncaglio - l’auto che mi precedeva andava dai 19 km/h ai 29 km/h e così fino a che non si è tolta di mezzo all’incrocio con via Barbieri. Dietro ovviamente si è formata una lunga fila immotivata in considerazione del luogo, dell’ora di percorrenza e dell’impossibilità di sorpassare. Mi domando: sarebbe stato possibile multarla per "eccesso di lentezza ed intralcio al traffico"?

Sonia Viceré

**********

Se c’è un problema occorre fare prevenzione ed educare. Bastano e avanzano le regole sui 50 chilometri orari. Così non se ne può più.

Coupon non firmato