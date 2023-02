Cosa resta della pandemia Il lockdown in palcoscenico

L’associazione Dioscuri presenta a Castel Maggiore il format ’Il danno del dono’, una serie di eventi culturali per sensibilizzare la cittadinanza sul disagio psicologico e sociale. Si parte oggi, alle ore 20 al Teatro Biagi D’Antona, Via Giorgio La Pira, 54, con ’Virus...quadri di una pandemia’ a ingresso libero. Uno studio teatrale in cui gli attori s’innescano eseguendo letture e sequenze di tableaux vivants accompagnati da una colonna sonora e video per esprimere i vissuti del primo lockdown della pandemia. Gli interpreti saranno Nicola Fabbri, Francesca Martelli, Lorenza Guerra e Ilaria Troisio. Video e musica di Dario Parisini. Regia e drammaturgia: Francesca Rossi.

Lo spettacolo è prodotto da Jurta Produzioni ed è dedicato al musicista, compositori e attore Dario Parisini. L’evento teatrale sarà preceduto alle 18 da una conferenza sul tema ’Il corpo contemporaneo - i disturbi alimentari e le conseguenze della pandemia’. Intervengono Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore, Erika Ferranti, sindaca di Bentivoglio, Davide Celli, consigliere comunale a Bologna e Anna Del Mugnaio già dirigente area Servizi alla Persona Unione Reno Galliera, Francesca Rossi, direttore scientifico del format, Alessandro Arcidiacono, presidente della onlus Bimbo Tu, Silvia Napoli del collettivo Amalia Bologna, Lorenza Guerra, Eros Lancianese, Alice Pognani, psicoterapeuti del Sant’Orsola-Malpighi, Jacopo Prucoli, Neuropsichiatra Infantile, Beatrice Valeriani, dietista del Sant’Orsola-Malpighi. Con i patrocini di Regione, Città Metropolitana, Unione Reno Galliera, Azienda S.Orsola-Malpighi, Ausl Bologna e Ausl Romagna, Università di Bologna, Fondazione Gruber, Jonas Onlus Italia, Sisdca, Siridap, Rfl, Pensa Differente, con il contributo di Fondazione Del Monte.