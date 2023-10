Cosa resterà del nostro centro storico

Fateci caso. In Italia quando si parla di rigenerazione urbana si finisce sempre per riferirsi ad aree periferiche o semi-periferiche. Come se il resto della città fosse già stato rigenerato o non necessitasse di alcun intervento. Ma le città sono costruzioni sociali e urbane sempre in movimento, che mutano pelle senza sosta. E spesso, negli ultimi decenni, sotto spinte che poco hanno a che fare con la dimensione locale. Guardando a Bologna dopo la parentesi della pandemia, viene dunque da chiedersi non tanto se saremo in grado di rigenerare le periferie, ma se riusciremo a dare un nuovo equilibrio, e una nuova prospettiva, al nostro centro storico.