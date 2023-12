"Cosa serve al nostro turismo?". Un sondaggio per mettere il turbo

Dopo circa un anno di attività, l’amministrazione comunale di Persiceto ha diffuso i dati dello Iat - Pianura bolognese, l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica, che si trova in via Cento, nei locali dell’ex Arte Meccanica. Vista la posizione dello sportello, lungo la Ciclovia del Sole, il servizio è pensato prioritariamente, ma non esclusivamente, per i cicloturisti. E in base ai dati raccolti fino al 30 novembre scorso, sono stati effettuati 1.388 accessi, di cui oltre 1.000 provenienti dal territorio metropolitano, quasi 300 da fuori provincia e 22 operatori del settore.

I periodi di maggiore afflusso sono stati da aprile a luglio e da settembre a ottobre; nello stand allestito in occasione della Fiera di autunno si è raggiunto il picco di 452 accessi. Al di là dell’italiano, le altre lingue richieste sono state tedesco, francese, inglese e spagnolo. L’ex Arte Meccanica e l’annesso parco hanno inoltre ospitato eventi tematici in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna. Tra le attività svolte più di recente, si sono tenuti due incontri con gli operatori del tessuto commerciale e ricettivo del territorio per condividere con loro i progetti di promozione turistica. E recentemente l’amministrazione comunale ha attivato il sito web www.turismopersiceto.it a cui è possibile collegarsi per rispondere a domande sul tema del turismo a Persiceto.

"Proprio per ascoltare il pensiero di coloro che hanno a cuore il futuro di San Giovanni in Persiceto e lo sviluppo dell’economia turistica – dice Maura Pagnoni, assessora comunale al Turismo, Cultura e Scuola – invitiamo i cittadini a partecipare a questa riflessione: è sufficiente collegarsi alla pagina web appositamente realizzata per rispondere a poche e semplici domande e dare il proprio contributo di pensiero".

"La collaborazione avviata da Ascom con il Comune di Persiceto sul versante del marketing territoriale – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna – costituisce un esempio virtuoso di partenariato pubblico - privato". "Come Confcommercio Ascom San Giovanni – aggiunge Fabio Minichino, presidente Confcommercio Ascom San Giovanni – crediamo molto nella capacità attrattiva del nostro comune. Il lavoro che stiamo portando avanti con l’amministrazione comunale e lo Iat, punta a valorizzare il turismo, e il suo indotto, come asset di sviluppo economico e sociale dell’intero territorio. Ciò con ricadute significative anche per la rete dei servizi di prossimità e per il terziario persicetano".

Pier Luigi Trombetta