Cosa si mangia a scuola oggi? Una nuova applicazione per informare le famiglie direttamente sul cellulare. Menu Chiaro è la web app gratuita sviluppata da Cirfood per le famiglie dei bambini che aderiscono al servizio di ristorazione delle scuole di San Lazzaro di Savena. Attraverso questo strumento, si può esplorare giorno dopo giorno il menù servito a scuola ed accedere alle principali informazioni nutrizionali dei piatti. Questa applicazione non andrà a sostituire o a modificare i menù pubblicati sul sito istituzionale, sarà solo un ulteriore metodo veloce per visionare il menù scolastico del giorno.