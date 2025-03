Cosa succede se crolla la Garisenda? Ecco il piano della protezione civile

Bologna, 28 marzo 2025 – Ci sono dei nuovi megafoni di vedetta attorno alla Garisenda. Un sistema di allerta sonica con due frasi pre registrate, una in italiano e una in inglese, pronto a suonare nel malaugurato caso la torre dovesse mostrare segnali preoccupanti. E c’è il sistema di "rapida e massiccia comunicazione telefonica e via sms" denominato ‘Alert System’ (qui per iscriversi): ogni informazione alla cittadinanza, anche in base alle varie strade, passerà da un avviso sul proprio cellulare.

Il piano

Il Comune alza l’attenzione sulla torre malata, insomma: è il risultato di mesi di incontri, interventi e lavori attorno alla Garisenda, sfociati nell’aggiornamento del Piano stralcio di protezione civile per l’area, appena approvato. "Abbiamo aggiornato il piano dopo solo un anno e mezzo perché nel frattempo abbiamo lavorato – spiega l’assessora Matilde Madrid (Protezione civile) –. In particolare sul piano strutturale, con la costruzione dell’area di sicurezza, la realizzazione delle reti paramassi e tutte le attività preliminari sul basamento per procedere con i prossimi passi".

I sensori

Oltre agli altoparlanti da poco installati e all’Alert System, continua a vigilare su malta, blocchi di cotto e ciottoli di fiume resta il sistema di monitoraggio multisensore operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che invia i dati di diagnostica in tempo reale. A riceverli è la control room, che monitora quotidianamente i valori.

Gli scenari

L’obiettivo è chiaramente gestire gli scenari dovuti al rischio di progressivo deterioramento o eventuale collasso della torre. Il piano prende in considerazione sia eventi con preannuncio – progressivo cedimento, eventi estremi con trombe d’aria o temporali – e senza preannuncio – collasso per ribaltamento o implosione, sisma, esplosioni o attentati – e, per quanto riguarda il collasso statico, continua a dipingere tre diversi scenari. Il primo parla di "ribaltamento retto" sotto pendenza per rotazione del fusto con asse orizzontale sopra il basamento e mostra una probabilità di collasso post consolidamento lieve. Il secondo caso vede invece un "ribaltamento diagonale" e mostra sempre probabilità lievi dopo gli interventi necessari. La terza ipotesi è quella dell’implosione, ancora meno probabile in quanto implicherebbe il cedimento contemporaneo del basamento.

I container rossi a protezione della Garisenda servirebbero proprio in caso di crollo della torre Garisenda che è monitorata 24 ore su 24

L’area di massimo rischio

Tra le novità del piano viene individuato il perimetro interessato dall’eventuale catastrofe, ma c’è di più: tiene conto infatti della possibilità di un coinvolgimento di entrambe le torri, ipotizzando un ribaltamento a 360 gradi dal proprio centroide dell’Asinelli. L’area corrisponde a un cerchio con 100 metri di raggio e riguarda circa 500 residenti per 883 unità immobiliari urbane (come nella mappa a fianco). Non solo, perché il piano prevede anche quelli che durante le evacuazioni scolastiche erano chiamati punti di raccolta. Ovvero, edifici e aree comunali strategiche per gestire l’emergenza. Così in caso di "evacuazione preventiva" ed "evento massimo atteso senza feriti" le aree di attesa sono piazzetta dei Servi di Maria per la zona est e la Salaborsa per la zona ovest. In caso di feriti, invece, attesa in piazza Aldrovandi e sotto al portico tra le vie Calzolerie e degli Artieri. Il posto medico avanzato, invece, è previsto a Palazzo d’Accursio.

L’intervento

Viene inserito nel piano il Centro Operativo Comunale (Coc) "volto ad affrontare il rischio connesso alla Garisenda e all’Asinelli" e presieduto dal sindaco o da un suo delegato. Il documento dettaglia inoltre il modello di intervento valido per tutti gli scenari: dallo stato di allerta verde, basato sul monitoraggio continuo, alle varie fasi operative legate all’innalzarsi degli stati di allerta. Fino all’attivazione delle operazioni per "evento massimo atteso", con le attività di soccorso coordinate dai vigili del fuoco e il piano ‘Maxiemergenza Garisenda Asinelli’ attivato invece dal 118.