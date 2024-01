’Coscienza’: l’etica scende in campo

PwC, main sponsor del progetto charity ’do ut do’, ospita nelle vetrine della sua nuova sede in via Farini 2, un’opera di Nino Migliori, ’Baroque Lumen #2’, visibile nel corso di Art City White Night, sabato 3 e domenica 4 febbraio. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività sociali e di restituzione di valore alle comunità territoriali nelle quali PwC Italia opera, con l’obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, e avvicinare le nuove generazioni, come racconta l’avvocato Pietro Buccarelli, partner Pwc, che, sostenendo ’do ut do’, permetterà alla Fondazione Hospice Seràgnoli, di donare un’opera del maestro bolognese a un’istituzione cittadina.

Avvocato Buccarelli, come nasce la collaborazione con ’do ut do’?

"All’interno di un impianto che PwC si è data di attenzione allo sviluppo della cultura. Da tempo promuoviamo iniziative che spaziano nel mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo inteso come evento culturale, e che già nel passato hanno visto importanti collaborazioni e iniziative intraprese in prima persona da Pwc. In questo contesto, spostandoci in riferimenti cittadini e comunque regionali sempre più importanti e vicini al territorio e ai nostri clienti, alla nostra business community e alla popolazione civile, ci siamo interessati a replicare localmente un messaggio di sviluppo nell’arte. Un messaggio di avvicinamento e di mediazione fra quello che noi possiamo fare e l’arte e la cittadinanza. Così abbiamo proposto un’iniziativa che nasce da ’do ut do’, manifestazione che abbiamo sposato per la sua potenza etica".

In questa occasione esporrete un’opera di Nino Migliori nella vostra sede, un edificio storico, ideato e realizzato dall’architetto Attilio Muggia nel 1927, che avete recuperato e restituito a Bologna. Un intreccio virtuoso.

"Proprio così. Trasferendo la nostra sede in questo edificio così prestigioso che per tanto tempo è rimasto chiuso e non fruibile, sposiamo la nostra brand mission di condivisione con la cittadinanza, in questo caso di un’architettura storica, dove verrà proprio accolta un’opera del grande Nino Migliori donata dal maestro alla Fondazione. Sarà esposta in una delle nostre vetrine, in modo tale che chiunque, nell’ambito della notte bianca, possa beneficiarne. Verso Migliori abbiamo un trasporto particolare".

Come scegliete i progetti?

"Abbiamo iniziative personali che possono essere segnalate ai professionisti che compongono i vari uffici, ne abbiamo 24 in Italia. Esiste poi un comitato artistico in ambito della comunicazione in seno a Pwc, che di volta in volta, decide quale tipo di attività sostenere. E siamo molto trasversali. Ad esempio, abbiamo anche sviluppato un programma con Riccardo Muti per permettere soprattutto ai giovani di accedere alle prove del maestro, un momento prezioso".

Benedetta Cucci