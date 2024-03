Cos’è la violenza di genere. I disegni di 100 ragazzi

Più di 100 disegni per raccontare la violenza di genere. È il frutto del progetto ‘Di-segni di non amore’ che ha coinvolto la Questura e 15 scuole medie tra Bologna e provincia. Partito a novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si è concluso ieri con la premiazione degli studenti vincitori alla presenza del vicequestore Roberto Della Rocca. "Quello della violenza di genere – così Della Rocca – è un tema impegnativo e drammatico che deve essere affrontato a partire dai giovani. È importante che venga coltivata una cultura del rispetto, non solo fisico, ma anche verbale. Questo fenomeno riguarda in particolare gli uomini, che hanno il dovere di cambiare determinati comportamenti". I

ll primo premio a cinque ragazzi (Giorgia, Cristian, Samuele, Mattia e Michela) della terza C dell’IC di Minerbio: il loro ‘Il rumore del senso di colpa’ racconta di una donna che porge una lattina con la scritta ‘non è colpa tua’ a una vittima di femminicidio per farle capire che quello che le è successo non è dipeso da lei. Al secondo posto Benjamin e Lorenzo, della terza E dell’IC 7 di Imola. Il loro ‘La speranza c’è ancora’ rappresenta il volto di una donna con i capelli colorati e pugno che sta per colpirla. Come hanno spiegato i ragazzi, ogni ciocca rappresenta un’idea, una frase contro la violenza. Al terzo posto, a pari merito, Sofia ed Ernesto, della terza A dell’IC di Minerbio e della terza H della scuola Farini di Bologna. La prima, con un disegno senza titolo in bianco e nero, ha voluto rappresentare il senso di colpa. Il secondo ha usato le scarpe di un uomo e di una donna per rappresentare l’importanza di camminare insieme.

c.c.