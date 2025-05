Cos’è l’intelligenza artificiale. Il futuro che ci cambia già oggi

L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia del futuro, ma sta già rivoluzionando il nostro mondo. Dalle automobili senza conducente ai medici virtuali, l’IA sta trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Ma cos’è effettivamente? Qualsiasi sistema creato dagli umani e dotato della capacità di comprendere, prevedere e agire per uno scopo è una IA. I sistemi informatici su questo basati ’imparano’ dalle informazioni che raccolgono: decidono, risolvono problemi, riconoscono immagini o suoni e comprendono il linguaggio umano. Questo vuol dire che un sistema basato sull’IA può ‘pensare’ e ‘agire’ in autonomia, portando a una sorta di indipendenza operativa che rende superflua la supervisione dell’uomo in determinate procedure.

L’Intelligenza Artificiale è un settore dell’informatica che consente di programmare e progettare sistemi hardware e software capaci di dotare le macchine di caratteristiche tipicamente umane. I computer dotati di IA possono essere addestrati a imparare dai dati e a migliorare con l’esperienza: è questo il machine learning, un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale. Che è utilizzata in vari settori per migliorarne efficienza e personalizzazione. In ambito sanitario, supporta la diagnostica e l’analisi dei dati clinici; in materia di trasporti ottimizza i percorsi e alimenta i veicoli autonomi e in ambito educativo offre tutor virtuali e piattaforme di apprendimento personalizzate. In finanza, aiuta nel trading automatizzato e nella gestione del rischio e nell’intrattenimento crea contenuti basandosi sugli interessi del richiedente.

Esiste il rovescio della medaglia derivante da un uso improprio dell’IA. Questa, se non programmata correttamente, potrebbe generare un rischio etico e condurre a decisioni influenzate dall’etnia, dal genere, dall’età, sia in ambito lavorativo sia giudiziario; da non sottovalutare anche il pericolo della Disoccupazione tecnologica, ovvero la riduzione delle opportunità di lavoro per alcune categorie, le preoccupazioni sulla protezione della privacy, la vulnerabilità verso cyber attacchi e la manipolazione delle informazioni: le fake news. L’IA è destinata a cambiare il nostro mondo in modi che possiamo solo iniziare a comprendere. Mentre ci prepariamo a un futuro in cui le macchine saranno sempre più intelligenti, dobbiamo chiederci: "Come possiamo garantire che questa evoluzione avvenga in modo responsabile e a beneficio di tutti?"

3A Zappa: Bai Yonghang, Bchir Youssef, Bellomia Giulia, Cassanelli Lorenzo, Cavicchi Diego, Chiarenza Aleandro, Ciobotaru Valeria, Giovannini Maya, Haddachi Rayan, Longhi Francesco, Maccari Francesco, Madeo Giorgia, Manaan Arham, Mazzoni Anna, Miu Beatrice, Munteanu Ariana, Orban Jessica, Passerini Lorenzo, Piro Luigi, Sorrentino Diletta, Sotelo Camilla, Zaghi Tommaso. Professoressa Nadia Curia.