"Così abbiamo ritrovato l’anima di San Barbaziano"

Una nuova vita per l’ex chiesa di San Barbaziano: dopo anni di abbandono l’edificio viene restituito alla città grazie al progetto di restauro curato dallo Studio Poggioli, di Federico e Caterina Poggioli. Di proprietà dello Stato e in consegna ai Musei Nazionali di Bologna - Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, l’edificio è stato oggetto, a partire dal 2019, di un intervento finanziato con 400.000 euro stanziati dalla Direzione e destinati al restauro conservativo delle decorazioni interne, esterne e delle facciate. Lo Studio Poggioli è stato incaricato della progettazione e della direzione dei lavori. "L’obiettivo – spiegano i fratelli Poggioli – è stato quello di preservare la storia dell’ex chiesa mantenendo intatti gli elementi che raccontano le vicende vissute al suo interno." Segni del passato, come le tracce annerite di un incendio del 1922, sono stati volutamente lasciati visibili. L’intervento però ha introdotto anche dettagli contemporanei: nuovi infissi in corten e ottone brunito, un grande portale vetrato e scalini in ottone brunito che valorizzano l’accesso laterale da via Barberia, rimasto a lungo nell’ombra. Il colore dell’arenaria, originario di tutti gli elementi architettonici della chiesa, è stato ripreso attraverso una velatura a calce, per ripristinare la cromia originale. "Ci ha colpito la forte espressività dell’edificio – raccontano Federico e Caterina Poggioli – e abbiamo voluto restituirgli la giusta visibilità". L’ex chiesa di San Barbaziano infatti ha avuto mille anime diverse: inaugurata come luogo di culto per i Monaci Eremitani di San Girolamo nel 1612, fu sconsacrata alla fine del Settecento dalle leggi napoleoniche e passò al Comune come magazzino per paglia e fieno. Dopo l’incendio del 1922, venne adibita per lungo tempo ad autorimessa e poi completamente abbandonata. Il degrado aumentò fino al terremoto del 2012, che causò gravi danni strutturali: un intervento realizzato con i fondi del commissario delegato per il sisma (400.000 euro) permise la messa in sicurezza dell’edificio, e oggi, grazie al restauro curato dallo Studio Poggioli, l’ex chiesa è pronta a ospitare progetti culturali. Nel 2024, a conclusione del cantiere, ha accolto eventi di rilievo come il Robot Festival 15, ed è stata una delle protagoniste di Art City con l’installazione dell’artista Per Barclay e la performance site-specific Soglia, curata da SCS Ekodanza. La programmazione culturale è ora affidata ad Aics, vincitrice di un bando della Direzione Musei, ma i progetti futuri sono ancora in fase di definizione.

Alice Pavarotti