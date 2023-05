"Così abbiamo scoperto il tunnel dentro la piramide di Cheope"

Un tunnel ’segreto’ nella grande piramide di Cheope a Giza, in Egitto, che potrebbe portare ad altre meravigliose scoperte. Si parla addirittura del sepolcro del faraone Cheope, ancora sconosciuto. Per raccontare il ritrovamento (dopo lunghi anni di studi) attraverso il progetto ’ScanPyramids’, arriva oggi in città alle 11 all’Accademia delle Scienze in via Zamboni 13, il professor Mohamed Elkarmoty (Facoltà di Ingegneria dell’Università del Cairo Egitto). Parlerà attorno al tema ’Discovery of the North Face Corridor in the Great Pyramid of Giza using Non-destructive Techniques’.

Professor Elkarmoty, quando avete scoperto il North Face Corridor?

"Il North Face Corridor è rimasto nascosto dietro i galloni per 4.500 anni. Il corridoio è stato rilevato nel 2016 da raggi infrarossi e film di emulsione. Dal 2017 al 2020, le misurazioni sotto il corridoio sono state intensificate con telescopi mons e film di emulsione, e i risultati delle due squadre sono stati confermati e monitorati sulla posizione del corridoio, ma era necessario confermare i risultati con maggiore precisione. Pertanto, dal 2020 al 2022, abbiamo utilizzato geo-radar e ultrasuoni in tre campagne di misurazioni, insieme a simulazione e fusione di dati che hanno portato a una caratterizzazione precisa della forma e della posizione del corridoio".

Qual è la missione di ScanPyramids?

"È un progetto internazionale, avviato nel 2015, coordinato dall’Università del Cairo, Facoltà di Ingegneria (Egitto) e l’Heritage Innovation Institute (HIP) francese, sotto la supervisione e in collaborazione con il Consiglio Supremo delle Antichità d’Egitto con partenariati da Giappone, Francia, Canada e Germania: mira a indagare la struttura interna delle piramidi per comprendere meglio come è stata costruita".

Dove si trova questo tunnel?

"Si trova direttamente dietro i blocchi chevron con larghezza 210 centrimetri, la parete laterale alta 140 cm e un’altezza massima di 230 cm. La lunghezza interna del corridoio è di circa 9 metri. Il soffitto del corridoio è a forma di gallone".

Cos’era questa struttura architettonica e perché è stata chiusa 4.500 anni fa?

"I blocchi laterali e pavimento del corridoio non sono terminati. Il corridoio ha un soffitto a chevron che dal punto di vista ingegneristico serviva a distribuire i carichi intorno al corridoio per proteggerlo. Il corridoio con queste dimensioni e la forma del soffitto a ’V’ riveste un’importanza significativa a cui potrebbero rispondere ulteriori ricerche. Il nostro obiettivo ora è continuare le misurazioni e avere una caratterizzazione più precisa della struttura interna del corridoio".

Quanti segreti può serbare la piramide di Cheope?

"Ci sono molti segreti nella piramide di Cheope e finora non esiste una teoria comprovata su come sia stata costruita. Ad esempio: perché gli antichi costruirono la Grande Galleria? In che modo spostavano 2 milioni di blocchi ciascuno del peso di 2 tonnellate? Come sono stati elevati i blocchi? Dove sono i tesori della tomba del re Khufu?"

Benedetta Cucci