Così cambia l’impresa sociale: "Grandi transizioni e nuove rotte"

Individuare le direzioni da intraprendere per navigare nelle grandi transizioni. Sarà questo l’obiettivo della quindicesima convention del Consorzio nazionale Cgm dal titolo ‘Direzioni. Intelligenze collettive per una nuova economia sociale’. L’evento andrà in scena negli spazi del Dumbo di Bologna da domani a sabato. "È la prima volta che organizziamo una convention a Bologna – così la presidente del Consorzio, Giusi Biaggi – e l’abbiamo scelta innanzitutto per la vivacità che questa città esprime dal punto di vista del sociale. L’altro motivo riguarda la valorizzazione di uno spazio rigenerato, come il Dumbo, che è un ambiente che già di per sé racconta qualcosa. Essere ospitati da una cooperativa che questo passo lo ha già fatto e lo continua a fare è per noi un modo di comunicare".

Ad aprire l’evento – tra i cui moderatori ci sarà anche il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini – lo storico Guido Damini, il musicista de Lo Stato Sociale, Alberto Cazzola, e il sociologo Sebastiano Citroni. Ci sarà poi la partecipazione dell’onorevole Lucia Albano, del cardinale Matteo Maria Zuppi, del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, del teologo Vito Mancuso e infine del professore Stefano Zamagni. "Sarà un evento che coinvolgerà cooperatori sociali provenienti da tutta Italia – continua Biaggi – e avrà come tema cardine quello di assumere nuove direzioni. L’obiettivo è quello di trovare una nuova nascita per il nostro mondo dell’impresa sociale dentro a un clima caratterizzato da grandissima complessità sotto tanti punti di vista. Una complessità che però può trovare nell’impresa sociale una leva nuova per la trasformazione e il cambiamento in una chiave di maggiore equità, di riduzione delle ingiustizie e delle diseguaglianze, di nuovi spazi di mercato che vogliamo andare a contaminare".

La convention si articolerà in sessioni di approfondimento e momenti di confronto e creazione di contenuti, affinché quanto discusso in plenaria possa trovare subito terreno fertile per concretizzarsi. Cinque i punti chiave della convention in cui saranno analizzate traiettorie ed evoluzioni della realtà che oggi spostano l’asse delle politiche, della società e dell’economia e si traducono in bisogni e opportunità a cui dare risposte: si parte con ‘Una visione per l’economia sociale: trasformare servizi, contesti e politiche’, poi ‘Dati, infrastrutture ‘phygital’ e intelligenze collettive’, ‘Generazioni al lavoro: un nuovo contratto sociale’, ‘Spazi urbani, nuove geografie dei territori e vitalità dei luoghi’ e infine ‘Economia e felicità, pratica e politica’. Quest’ultima sessione sarà aperta anche alla cittadinanza con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

"Oggi più che mai abbiamo bisogno – racconta la presidente del Consorzio – di una nuova direzionalità. Dentro alle grandi complessità noi corriamo dei rischi, la nostra sfida è quella di non voler giocare un ruolo secondario all’interno di queste grandi transizioni. Ma, al contrario, di provare a cogliere ciascuna di queste sfide, farle nostre e provare a fare la nostra parte. Questo anche sconfinando in ambiti che vanno fuori dal sociale, ma che ci spingono ad assumere un ruolo dentro questa complessità senza farci travolgere da paura, scelte semplicistiche o chiusura".