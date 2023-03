Così cambierà il quartiere della Fiera "Sarà un polo dell’intrattenimento"

Missione compiuta. Questo è lo stato d’animo di chi in questi mesi ha lavorato per arrivare a presentare la nuova arena.

"È solo il primo di serie di appuntamenti – spiega sindaco Matteo Lepore – in cui illustreremo come secondo noi deve svilupparsi il quartiere fieristico per diventare un polo dell’entertainment. Vogliamo che la Fiera si apra sempre di più a tutta la città. Questa nuova arena è anche un messaggio all’Eurolega per dire che questa amministrazione farà di tutto perché Bologna sia rappresentata nella massima competizione continentale. E’ chiaro che tra le partite della V nera e le manifestazioni della Fiera, gli spazi per gli spettacoli saranno minimi. Ne faremo qualcuno, ma il punto di riferimento per questo genere di eventi resta l’Unipol Arena, anche perché il mio sogno è di avere una grande affluenza anche nel basket femminile".

Soddisfazione anche nel volto di Massimo Zanetti, presidente della Virtus: "Io avevo fatto diverse promesse quando ho acquistato il club: vincere lo stornare in Eruolega e avere una casa da 10mila posti. La nuova arena è fondamentale perché la Virtus vive di sponsor, ma anche di pubblico, e per la città di Bologna avere una capienza per tutto l’anno a questo livello è molto importante anche da un punto di vista economico. Le società professionali devono avere un palasport di queste dimensioni e una struttura di alto livello, solo così possono essere competitive in Europa. Spero che avere un impianto così bello possa portare gente anche a vedere il basket femminile". Questo impianto sarà strategico anche per la Fiera: "Quando dopo il Covid ci siamo impegnati per un rilancio globale della Fiera – spiega il numero uno di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari – sapevamo che alcune nostre strutture andavano rinnovate per essere al passo con i tempi. Il padiglione 35 era l’ultimo spazio che dovevamo rinnovare e allo stesso tempo ci serviva uno spazio come quello che si andrà a creare per trattenere alcuni eventi che ci rendono unici. L’ambizione è quella di creare il quartiere fieristico più internazionale d’Italia, strutturando un calendario fitto e che si possa integrare nelle attività cittadine".

Infine il parere tecnico dell’architetto Michele Roveri, dello studio di Mca di Mario Cucinella: "La posizione di questo spazio ci dà la possibilità di lavorare anche sui padiglioni 33 e 34, prevedendo anche un secondo campo di gioco per gli allenamenti della squadra".

Massimo Selleri