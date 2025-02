"Così è deceduto il 15enne Ayoub"

Ayoub (sotto) sembrava una "scheggia impazzita". Provava a fermare la bici, ma senza successo. Così descrive la scena chi ha assistito all’incidente, a Pioppe di Salvaro, frazione di Grizzana, dove, lunedì sera, ha perso la vita il 15enne Ayoub Chbil. Il ragazzino, che viveva a Marzabotto coi genitori, fratello e due sorelle, era in bici quando, in una discesa in via Pioppe, dopo aver provato a frenare, si è schiantato prima contro un idrante poi contro un muretto. Ha battuto con violenza la testa ed è morto sul colpo. Non è chiaro al momento se i dispositivi di frenata non funzionassero o se non ci fossero proprio. Sul posto, con sanitari e carabinieri, il sindaco di Grizzana, Franco Rubini, e la Croce Rossa di Bologna. Il Comune di Marzabotto, a nome della sindaca Valentina Cuppi: "Siamo stati vicini alla famiglia di Ayoub e continueremo a farlo. E saremo vicini ai suoi amici, ai compagni di scuola".

z. p.