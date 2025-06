"Così ho incastrato il truffatore. È odioso chi lucra sulle fragilità"

"Ho capito subito di essere al telefono con dei truffatori. E dato che queste persone sfruttano fragilità e sentimenti per arricchirsi, ho deciso di provare a ‘incastrarle’". Paolo B. la scorsa settimana è riuscito a tenere al telefono per quasi due ore un truffatore, con lo scopo di farlo arrestare. E, con l’aiuto della moglie Deborah e dei carabinieri del Radiomobile, c’è riuscito. Il tentato raggiro era stato messo a segno in zona Saragozza, ma quando l’esattore, un ragazzino di appena 16 anni, si era presentato alla porta a riscuotere il frutto della truffa, si è trovato di fronte i militari dell’Arma, che l’hanno arrestato.

Paolo, si è speso in prima persona e probabilmente con la sua tenacia è riuscito a evitare che altre persone venissero truffate.

"Anni fa anche i miei genitori avevano ricevuto una chiamata del finto avvocato. Anche loro avevano capito di trovarsi al telefono con dei truffatori e avevano riattaccato. Così, quando a me si è presentato un sedicente maresciallo che mi informava che mio figlio aveva provocato un incidente in cui un ragazzo rischiava di rimanere paralizzato, ho deciso di agire. Perché è squallido questo giocare sugli affetti, sui sentimenti. Non ho voluto farla passare".

E ha teso a sua volta una ‘trappola’.

"Volevo riuscire a farli prendere. Però queste persone sono furbe. Mi hanno chiamato sul telefono di casa e poi mi hanno chiesto anche il numero di cellulare, per tenere occupate entrambe le linee. Per dare l’allarme ho dovuto aspettare che rientrasse mia moglie. Ed è stata lunga, quasi due ore".

E come ha fatto a tenerli agganciati per tanto tempo?

"Mi sono finto molto anziano. Dicevo di non capire bene quello che mi chiedevano... Mi facevo ripetere le cose più volte. Così ho fatto credere loro anche di aver abboccato in pieno al raggiro".

Cosa le hanno chiesto?

"La prima cifra è stata 30mila euro. Ho detto che in casa avevo solo 2.500 euro, così è iniziata una trattativa, in cui mi davano dei codici, dei numeri... Mi hanno pure detto che l’assicurazione mi avrebbe risarcito. Ho fatto andare per le lunghe la conversazione, finché non è rientrata mia moglie, a cui ho detto di chiamare i carabinieri".

I truffatori non si sono accorti di nulla.

"No, perché i carabinieri sono stati molto rapidi e professionali. Due sono arrivati in moto, li abbiamo fatti entrare dall’ingresso posteriore e salire in casa. Altre due pattuglie si sono appostate in zona, in grado di vedere cosa stesse accadendo senza farsi notare".

È rimasto stupito quando ha saputo che il truffatore aveva 16 anni?

"Quando il ragazzo è stato fermato dai militari ho visto che era molto giovane, ma non pensavo fosse addirittura minorenne".

Cosa prova ora?

"Da un lato sono soddisfatto di aver contribuito a far fermare un truffatore. Dall’altro resta comunque molta angoscia".