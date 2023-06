Così i cittadini attivi adottano i beni di tutti

In aprile la pulizia di un tratto di lungofiume tra il ponte sul Reno e il ponte pedonale della pace e sabato scorso la festa nel giardino sul fiume. Dopo una fase di preparazione e di assemblee che si sono svolte lo scorso anno, entrano nel vivo le attività di gruppi e associazioni che negli ultimi mesi hanno sottoscritto i patti di collaborazione col Comune di Casalecchio. "I Patti sono una modalità di cittadinanza attiva che sul nostro territorio è partita con il piede giusto – conferma l’assessore Ruggeri –. Otto sono già stati sottoscritti e tre ulteriori sono pronti a partire. Si tratta di uno strumento che nel nostro territorio rappresenta una novità, che per ora è in gran parte dedicata alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani".

Ad oggi l’albo dei patti vede registrati gli impegni del gruppo Bologna Ripuliamoci, i Cittadini attivi per Casalecchio, il Gruppo familiare, le volontarie del parco Mignani, l’associazione genitori Istituto comprensivo centro, il sindacato Spi Cgil lega di Casalecchio, le Gev, Legambiente, Nespolo, Wwf e l’associazione Campi aperti. La maggioranza dei progetti riguarda la gestione di aree verdi: il parco Mignani, il giardino del Tarassaco, aiuole, spazi lungo il Reno, o giardinetti di quartiere. Gli aderenti di Spi si occupano della manutenzione delle bacheche, Campi aperti del mercato agricolo di via dei Mille e le associazioni ambientaliste della gestione della Casa per l’ambiente del Talon. In aprile i Cittadini attivi Xcasalecchio di Reno si dedicarono alla pulizia del parco Romainville, liberandolo di residui di orti abbandonati e raccogliendo in qualche modo il testimone dell’opera dei Volontari LungoReno. Sabato scorso gli stessi cittadini in collaborazione con la Bottega delle ceramiche e l’adesione di una decina di altri gruppi hanno promosso una festa intorno al centro sociale 2 agosto con la verniciatura delle linee dei campi da gioco di basket e minibasket e poi dare vita, con la collaborazione del vivaio Menzani, al progetto di giardino diffuso condiviso affidato alla cura della comunità.

"Un bell’intervento nell’attivare collaborazioni dal basso – commenta l’assessore all’ambiente Negroni – per riqualificare e fare conoscere luoghi poco frequentati e favorire la socialità perduta nel tempo e messa ancor più in evidenza dopo il periodo della pandemia".

g. m.