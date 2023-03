Così i "Giusti" salvarono tanti ebrei

Una giornata dedicata alle storie dei "non ebrei" che salvarono gli ebrei durante la Shoah lungo la via Emilia. È l’iniziativa che si terrà oggi in viale Aldo Moro 50, organizzata in collaborazione con il Museo Ebraico. Questa è infatti la ’Giornata dei Giusti dell’umanità’, dedicata a rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite, battendosi in favore dei diritti umani durante i genocidi e difendendo la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni.

L’Assemblea legislativa della Regione la celebra quindi con questa iniziativa dal titolo ’I Giusti in Emilia-Romagna. I non ebrei che salvarono gli ebrei’. Appuntamento dalle 10.30, nella sala Fanti di viale Aldo Moro.

A fare gli onori di casa, la presidente dell’Assemblea Emma Petitti (foto) e la direttrice del Museo Ebraico Vincenza Maugeri. Dopo l’introduzione della vicepresidente dell’Assemblea legislativa Silvia Zamboni,sarà presentato il volume ’I Giusti dell’Emilia-Romagna’ di Caterina Quareni e saranno proiettati alcuni video a tema realizzati da alcune scuole coordinate da Valentina Arena. Saranno ricordate, in particolare, le storie dei "giusti" Guido Morganti di Rimini, Guido Lorenzini di Lama Mocogno (Modena), Gina Marchesi e Pio Candidi di San Giorgio di Piano (Bologna). Presenti anche il sindaco di San Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni, e gli studenti partecipanti all’iniziativa.

L’obiettivo è accrescere le conoscenze di chi si oppose a crimini contro l’umanità e sensibilizzare i giovani sugli esempi positivi da loro trasmessi.

Questa dei Giusti è una onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, dal 1962. Tra loro vi sono poliziotti e carabinieri, sacerdoti, persone di umili condizioni, funzionari di uffici pubblici. Persone che denunciando gli ebrei avrebbero potuto incassare laute somme, ma preferirono non farlo perché era "giusto così".