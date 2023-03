Gianni

Gennasi

LA SVOLTA

C’è poco da dire e ancor meno da obiettare, illustri compagni che non sbagliano, intellettuali d’area schifiltosi, militanti dem-otivati, perplessi e brontoloni: l’intrepida rivoluzione toponomastica decisa con sommo sprezzo del pericolo dalla giunta Lepore (vanno cancellate sui cartelli dedicati agli uomini e donne della Resistenza tutte le denominazioni tranne partigianoa) spezza le reni ai nostalgici al governo, riscrive la Storia nel lessico buono, giusto e intelligente, indica il nuovo percorso alla sinistra- sinistra by Schlein. Così i patrioti finiscono fuori strada

CALCIO

Furoreggia sui siti rossoblù un video che mostra Thiago Motta e Marko Arnautovic mentre conversano amabilmente al Parco Talon, seduti su una panchina.

BASKET

Prestazione monstre di Nico Mannion (22 anni compiuti ieri) domenica nella vittoria della Virtus a Venezia. Riassunto della puntata precedente: mamma mia! RICETTAZIONE

Non è indagata, a quanto risulta, la moglie dell’ex bancario che custodiva in casa, in zona Mazzini, refurtiva del valore di sei milioni di euro e del peso di una tonnellata e mezzo. Separati in cassa?

VIA DE’ CARBONESI Completati i lavori di ripavimentazione, durati oltre dieci mesi, oggi le auto tornano a circolare nella cruciale arteria del centro. Potrebbero però sparire in modo definitivo se passasse la pedonalizzazione ipotizzata dal Comune, contro cui Fratelli d’Italia ha avviato una raccolta di firme. Bisogna vedere se la petizione prenderà piede. CIBO & BUOI

In centomila hanno mangiato, bevuto e insozzato all’International Street Food, lasciando i Giardini Margherita in condizioni vergognose. Sotto accusa Palazzo d’Accursio, che ora minaccia multe e azioni legali nei confronti degli organizzatori quando i truck sono già tranquillamente scappati

dalla stalla (alla lettera).