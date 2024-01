"Così ’La notte’ ha convinto Wiesel"

"Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata". Così Elie Wiesel descrive il suo arrivo al campo di sterminio Auschwitz II - Birkenau ne La notte. Il progetto teatrale di archivio zeta, autorizzato dallo stesso Wiesel (Nobel per la pace nell’86), è tratto dal romanzo autobiografico in cui ripercorre l’esperienza di prigioniero e superstite nei campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. La notte viene presentato nell’aula absidale di Santa Lucia oggi alle 18,30, promosso da Unibo e dal master Gemma Women’s and Gender Studies, in collaborazione con il ‘Tavolo Interistituzionale celebrazioni giorno della Memoria’ a cura di Cristina Demaria e Rita Monticelli. Sotto la regia di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, il progetto contiene anche parti registrate in video da archivio zeta con Wiesel. Sangiovanni, avete scritto che ne ‘La notte’ non c’è niente di spettacolare. Non chiamiamolo dunque spettacolo, come lo definiamo?

"Se non avesse un’accezione troppo religiosa, per me sarebbe un oratorio. È un momento in cui leggiamo a voce alta la testimonianza di Elie Wiesel".

Nel 2001 fa siete andati a Boston per incontrarlo…

"Gli abbiamo chiesto di leggere alcune parti che a noi risultavano impronunciabili per il valore poetico, intimo e doloroso che avevano. La testimonianza esce dal libro, diventa voce e arriva ai partecipanti. Wiesel ha letto in francese una parte della testimonianza e noi lo abbiamo filmato. È come se fosse in scena con noi".

Guidotti, cosa la colpì di Wiesel?

"Il magnetismo. Il suo volto, che sembra una scultura, un viso bellissimo peraltro, però pieno di dolore. I suoi sono occhi che hanno visto l’orrore. E da quegli occhi non possiamo tornare indietro".

Disse di no al regista Orson Welles per rappresentare ‘La notte’ in un film…

Sangiovanni: "Non ha mai voluto dare l’autorizzazione a nessuno per farne delle trasposizioni cinematografiche o teatrali". Cosa l’ha conquistato del vostro progetto?

"Gli abbiamo spiegato che non avremmo tentato di in qualche modo attingere a un naturalismo o a una specie di verismo – risponde Sangiovanni –. Gli abbiamo detto che non avremmo indossato le uniformi dei nazisti o dei prigionieri. Penso che questo lo abbia conquistato".

Guidotti, che effetto vi fanno i rigurgiti razzisti di oggi?

"Una delle frasi che molto spesso ripetiamo è tratta da Primo Levi. ‘La condizione di vittima non esclude la colpa’, scrisse. E in questo momento storico ci ritroviamo proprio di fronte a questo. È a pochi chilometri da noi, al là del Mediterraneo e purtroppo è una situazione che sembrerebbe irrisolvibile. Anche con Wiesel ne parlammo e di fronte a questo orrore non possiamo che tornare alla sua parola". Amalia Apicella