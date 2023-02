Il contesto economico attuale è sempre più articolato e complesso, per via da una parte delle

misure incentivanti promosse a sostegno della crisi da Covid e dall’altra per via dei rischi di mercato derivanti dal costo dell’energia e dalla scarsità delle materie prime, e dalle tensioni del conflitto Russia – Ucraina. A questo proposito, si è tenuto a Bologna l’appuntamento annuale del Roadshow di Bilancio organizzato da PwC in collaborazione con Andaf: un momento di confronto con gli specialisti di PwC insieme a qualificati ospiti sulle principali novità, sulle problematiche

implementative e sui risvolti applicativi nella redazione del bilancio, nonché sulle

implicazioni fiscali. All’incontro, che ha visto la partecipazione di più di 200 persone, sono intervenuti Paolo Caputo, Presidente di Andaf Emilia Romagna, Giuseppe Ermocida, Partner PwC Italia, Gabriele Pierini, Director PwC TLS Avvocati e Commercialisti, e Claudia Zedda, Director PwC TLS Avvocati e Commercialisti. Ha moderato l’appuntamento Roberto Sollevanti (foto), Partner PwC Italia. Presenti i Cfo di tre importanti realtà del

territorio, Cristian Maioli – Caviro, Roberta Tarroni – Pelliconi e Lorenzo Gianquinto –Coswell, a commento di alcuni dei temi più rilevanti rappresentati nel corso dell’evento e

decisivi per le aziende oggi, come sostenibilità – ESG, Digital Transformation e Sistemi per la

prevenzione della crisi d’impresa.