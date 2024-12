Così l’energia è "solidale". L’iniziativa della Fraternità

La Fraternità onlus annuncia la realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) ’Condividere Energia in Fraternità’, in partnership con E-Wide, la società di servizi energetici del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, che ha fornito il supporto tecnico e giuridico-fiscale alla costituzione della Cer.

Il progetto, realizzato a Ozzano, dove la cooperativa sociale ha sede e dove ospita la maggior parte dei dipendenti (di cui il 46% con fragilità), è nato per promuovere l’autoconsumo di energia rinnovabile, la riduzione dell’impatto ambientale e il contenimento dei costi energetici per le attività locali, pubbliche e private, che decideranno di aderire. I benefici del progetto saranno infatti ripartiti tra i futuri partecipanti della Cer e in parte reinvestiti da LF23 in iniziative che rispondano in modo efficace e sostenibile ai bisogni sociali della comunità, con particolare attenzione a disabilità, famiglie e nuove povertà.

Fondata nel 1992 da don Oreste Benzi e promossa dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la onlus La Fraternità ha come obiettivo la riabilitazione sociale e l’inserimento nel lavoro di persone a greve rischio emarginazione. Attiva sull’intera area metropolitana con servizi ambientali, LF23 ha dato vita alla coop agricola Coltivare Fraternità, che oggi, con oltre 30 ettari di campi coltivati a biologico, si distingue per il suo impegno nell’uso dell’attività agricola come strumento educativo e di crescita comunitaria. Coltivare Fraternità promuove pratiche di produzione sostenibile e cura dell’ambiente, con una particolare attenzione ai percorsi di inserimento lavorativo e sociale.

E-Wide, partner del progetto, è la società ESCo costituita nel 2021 come risposta del Gruppo Tremagi alle sfide legate ai temi di efficientamento energetico e integrazione con le fonti rinnovabili. E-Wide – che di recente ha ottenuto la certificazione Soa per la categoria Og9 (Impianti per la produzione di energia elettrica) in Classifica I e che fa il paio con quella Iso 9001 ottenuta da Illumia da Bureau Veritas – ha fornito il supporto tecnico e giuridico/fiscale, oltre a una gamma completa di servizi, dalla progettazione e diagnosi energetiche, all’installazione alla ricerca di finanziamenti e incentivi, assicurandosi che il progetto beneficiasse delle migliori opportunità disponibili a livello nazionale.