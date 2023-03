Così modernizzò l’istituto del collocamento

Alessandra

Servidori

Nella sfida del governo del mercato del lavoro e dell’incontro tra domanda e offerta è importante valorizzare l’attualità del lavoro del professor Marco Biagi e quella rottura virtuosa con gli schemi consolidati del passato, anche per le rilevanti innovazioni contenute nella Legge che porta il suo nome, che valorizza e amplia il superamento del monopolio pubblico del collocamento sancito dalla Corte di Giustizia europea (L. 241997) e dalla Convenzione OIL. Fu deciso che l’istituto del collocamento fosse modernizzato, e per scelta consapevole del legislatore comparatista Biagi, nella convinzione che pervade ora tutto l’impianto della riforma, non più solo il segmento dell’incontro tra domanda e offerta. Nella economia della conoscenza i paradigmi dello sviluppo economico e quelli della tutela del lavoratore non risultano collidenti: tendono anzi a convergere nella valorizzazione della persona. La legge Biagi è attualissima, incardinata nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione con il metodo del coordinamento aperto per obiettivi che ci permette di interfacciarci con il Consiglio e la Commissione per la modernizzazione dei servizi per l’impiego e dell’intera strumentazione giuridica di governo del mercato del lavoro impegnandoci con priorità in una effettiva rete di servizi per l’occupazione, con particolare attenzione a giovani, donne, immigrati, specie nel sud, per l’accesso a servizi personalizzati e la partecipazione a efficienti schemi di politica attiva del lavoro, senza ulteriori ritardi nel rapporto tra Centri per l’impiego e agenzie di intermediazione. A Marco Biagi, massacrato dalle br per la sua devozione alle riforme indispensabili,un rinnovato forte sentimento di gratitudine con la promessa di andare avanti.