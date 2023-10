Così nasce l’estremista. L’identikit dal carcere: "Non urla Allah Akbar ma influenza gli altri"

L’emarginazione. La miseria. L’ignoranza. Sono gli ingredienti base che compongono un potenziale terrorista. E il carcere, soprattutto una struttura come la Dozza, dove la gran parte della popolazione penitenziaria - in particolare quella delle sezioni come il padiglione Giudiziario - è accomunata da un vissuto di disagio sociale, rischia di diventare così una fucina di potenziali jihadisti. Di quelli che, entrati da pusher, escono terroristi. Per contrastare questa deriva, il lavoro della polizia penitenziaria è fondamentale. È un lavoro di intelligence prima di tutto, che parte da segnalazioni interne su soggetti ritenuti ‘sospetti’. E che si sviluppa in un monitoraggio (più o meno intenso, a seconda dei livelli di attenzione) che, periodicamente, si traduce in relazioni all’amministrazione penitenziaria. A coordinare questo lavoro sono i poliziotti del Nir, il nucleo investigativo della penitenziaria.

E se di soggetti radicalizzati, tra le strutture dell’Emilia-Romagna e delle Marche (che fanno parte dello stesso dipartimento) se ne contano una decina, tutti reclusi nelle sezioni chiamate S2, che sta per Alta Sicurezza 2, sono centinaia, invece, i detenuti a rischio monitorati sottotraccia. Quelli che, nei numeri enormi della Dozza, rischiano di perdersi nelle emergenze quotidiane.

Ma gli agenti sono formati, attraverso corsi appositi, tenuti da dirigenti dell’Antiterrorismo e docenti di cultura islamica, a riconoscere i segnali. "Non è quello che urla Allah Akbar a spaventare", racconta Nicola D’Amore, segretario della Cisl, che ha partecipato a questi corsi. "L’attenzione va posta su quello che non va con gli altri alla preghiera, perché non vuole dare nell’occhio; quello che in qualche modo influenza gli altri, ma senza mostrare, al di fuori, alcun interesse per la religione". A volte possono essere anche segnalazioni esterne, da parte di Digos e Ros, a indirizzare il monitoraggio di detenuti a rischio.

Resta comunque difficile, e molto, districarsi tra quello che è il diritto a praticare il proprio culto e l’insidia della radicalizzazione. "Per questo – dice ancora D’Amore – è importante far capire ai detenuti mussulmani che la loro libertà di culto è garantita, evitando che fioriscano imam improvvisati, che sono estremamente pericolosi". E in questo contesto risulta ancora più importante l’accordo stipulato con l’Ucoii - Unione comunità islamiche d’Italia - per garantire la presenza, nella struttura detentiva bolognese, di imam ‘ufficiali’. "Al di là del nostro lavoro di osservazione, la prevenzione passa per il rapporto umano con i detenuti – spiega D’Amore –. Deve passare il messaggio che non siamo nemici. Che nessuno vuol impedire loro di vivere la propria religione, la propria vita. Perché è l’odio che genera odio".

D’Amore, in proposito, ricorda un episodio di qualche anno fa: "C’era un ragazzo, nato in Marocco, che aveva raggiunto il padre in Italia. Era finito in carcere per rapina. Era riservato, molto schivo. Alla Dozza si era avvicinato alla religione. Questo aveva portato ad attirare l’attenzione su di lui. E pure se nei mesi non era emerso nulla a suo carico che potesse far pensare che si stesse radicalizzando, pur avendo diritto a uscire prima, non era stato liberato. Lui aveva vissuto questo fatto come un sopruso, innescando una rabbia, quella sì, pericolosa. Questo per dire che non si può essere superficiali. L’attenzione su ciascuna situazione deve essere massima".

Nicoletta Tempera