"Così Ovosodo mi cambiò la vita"

Nel 1997 usciva nelle sale Ovosodo di Paolo Virzì che divenne un cult, proprio come Edoardo Gabbriellini, al suo esordio nel ruolo di Piero, divenne una star. Allora aveva 22 anni e la sua vita cambiò per sempre. Oggi ne ha 48 e quella stessa vita è mutata ancora. Ha preso da anni un’altra strada, accomodandosi dietro la macchina da presa approdando recentemente alla regia di un nuovo film, Holiday, che ha debuttato al Festival di Toronto arrivando poi alla Festa di Roma. Croce e delizia, per il regista livornese che da anni vive a Bologna, Ovosodo torna al cinema restaurato, domani sera nell’ambito di Visioni Italiane, alle 20 al Lumière.

Gabbriellini, Ovosodo è stato per lei croce e delizia, possiamo dirlo?

"Sì, possiamo dirlo. Anche se poi di croce non ce n’è, sono passati degli anni… però direi che, al pari di ’favorisca i documenti’, forse quella di ’sei tu quello di Ovosodo?’ sia la frase che mi è stata rivolta più volte in vita mia".

Lei era molto giovane. Tanti articoli dicono che aveva 18 anni ma facendo i calcoli, lei è del 1975, ne aveva già 22.

"Piace a tutti dire che avevo 18 anni e che ero appena uscito dal liceo. Non so se è una cosa che inventò all’epoca Paolo per rendere più romanzesco il nostro incontro, ma in effetti ne avevo 22. All’epoca studiavo Lettere moderne a Firenze e c’era anche il corso di Storia di critica del cinema, ma la vera coincidenza rispetto all’incontro con Virzì e un set cinematografico vero è che mi sono sempre sentito un cinéphile: da quando avevo nove anni e la domenica correvo con la mia bmx, assieme a un’amica di famiglia, allo spettacolo delle tre per poi correre a quello delle cinque in un altro cinema".

Perché quel film è diventato un cult e lei con esso?

"Sul reverbero che si protrae fino a oggi non so dare una spiegazione razionale. Quel che mi sono immaginato all’epoca, è che si veniva da una stagione del cinema italiano in cui c’era la commedia particolarmente leggera oppure c’erano i drammi d’autore. Ovosodo rinnovava una tradizione del cinema in cui ridevi e piangevi; poi parlava di noi, della parte sbagliata della provincia però con dolcezza e tenerezza, trovando empatia con tutti. Inoltre c’ero io che parevo lì quasi per sbaglio, con le occhiaie, gli occhioni sgranati che guardano in modo naif il mondo: un personaggio che, diceva Virzì, si rifaceva a certi archetipi dei romanzi di Dickens".

E lei aveva un sacco di groupies a quel tempo…

"La mia vita sessuale è cominciata dopo Ovosodo".

Lei ha raccontato che per il suo film ’Holidays’ aveva notato nei provini Margherita Corradi e subito l’avrebbe voluta come attrice: lei ha preferito tornare a Bologna a studiare, poi è riuscito a convincerla. Certo che le cose sono cambiate dai suoi tempi, quando si lasciava tutto, gli studi pure, per seguire il sogno.

"Il cinema non ha più appeal per le nuove generazioni. Probabilmente funzionerebbe la lusinga di una produzione Marvel o Disney, ma un film libero e indipendente non è cosa loro. Poi certo, le mie due giovani attrici, Margherita e Giorgia, si sono affezionate a me e l’esperienza è stata straordinaria. Però, ecco, si sono aperte all’esperienza, al festival di Toronto hanno vissuto un momento di celebrità, ma tornate a casa hanno ripreso la loro vita".

Dopo Ovosodo invece, lei quanto ’se la tirava’? Si sentiva una rockstar?

"Di più… ero convinto che da lì in avanti per me sarebbero stati solo film con Scorsese… un cretino totale. Poi pian piano tutto è andato in dissolvenza, mi sono distaccato e focalizzato sullo stare dietro la camera, con tutte le fatiche del caso, col coltello tra di denti".