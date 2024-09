Così parlarono Einstein e Marconi ’Voci della radio, voci della storia’

Nel 150esimo della nascita di Guglielmo Marconi, sono tante le iniziative che rendono omaggio al genio dell’inventore che ha cambiato il mondo. In quest’ambito il Mulino in collaborazione con il Centro San Domenico, propone a settembre la XIV edizione delle ’Serate nel Chiostro’ con tre eventi di grande interesse storico e potente suggestione: ’Voci della radio, voci della storia’ per ascoltare davvero la voce di Guglielmo Marconi e di altri grandi protagonisti del Novecento, occasione significativa per omaggiare l’inventore della radio e rivivere le emozioni e le atmosfere di momenti così cruciali della nostra storia recente. Le serate sono dedicate a Gabriele Falciasecca, già presidente della Fondazione Marconi.

Si comincia questa sera alle 21 con ’La nascita delle radio: i discorsi di inaugurazione di Einstein, Pio XI e Marconi’. Intervengono: Marc Raboy, Andrea Sangiovanni e Carlo Alberto Nucci in dialogo con Silvia Bencivelli.

Prenderà parte alla serata Giulia Fortunato, presidente della Fondazione Marconi. L’appuntamento successivo è il 17 settembre, sempre alle 21, con ’Quando la radio diventa cultura: da Annibale a Stravinsky’. Intervengono: Loredana Lipperini e Giovanni Brizzi, in dialogo con Sergio Valzania.

Il 24 settembre (ore 21) l’ultimo appuntamento è ’Quando la radio si fa storia: i discorsi di Mussolini e De Gaulle’ con Emilio Gentile in dialogo con Sergio Valzania.

Tutti gli eventi si terranno nel Chiostro di San Domenico (in caso di maltempo si svolgeranno nella sala Bolognini) e poiché i posti sono limitati e la prenotazione è consigliata scrivendo a centrosandomenicobo@gmail.com oppure a info@mulino.it. In questi martedì di incontri sarà permesso parcheggiare in piazza San Domenico a partire dalle 20.