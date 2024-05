"Così porto farmaci agli orfani della Somalia"

Una mano tesa alla Somalia. È atterrato l’altro pomeriggio a Mogadiscio, a bordo di un cargo militare italiano, Pierangelo Panozzo (nella foto), portando aiuti sanitari, per un orfanotrofio e per il carcere della capitale somala. Panozzo è l’imprenditore di Argelato, che nell’ambito della Missione dell’Unione africana, è inviato ed esecutore verso la Somalia e, in piccole cose, verso gli esuli in Djibouti. Panozzo dà il suo contributo esecutivo come italo-sud africano che lavora da 52 anni nel mondo nel settore della meccanica. Ha una moglie svedese che lo affianca in tutto, 5 figli ed è molto attivo nel settore internazionale diplomatico.

"Il merito di queste operazioni di solidarietà – spiega Panozzo – è anche della collaborazione con il ministero della Difesa e con i contingenti europei che con il loro supporto ci hanno consentito di operare in quell’area devastata da guerre civili. L’obiettivo, con il sovrano ordine militare di Malta, è quello di riaprire gli ospedali italiani: l’ex De Martino e l’ex Forlanini, entrambi a Mogadiscio; oltre a dare supporto al locale orfanotrofio e a rendere più umane le carceri somale".

Panozzo è arrivato a Mogadiscio a bordo di un C-130 dell’aeronautica militare italiana, partito da Pisa con a bordo un carico di beni – farmaci, kit chirurgici, dispositivi di protezione sanitaria, culle termiche e carrozzelle – destinato a due ospedali della capitale somala, l’ex De Martino e l’ex Forlanini.

"Patrocinata dall’Ordine di Malta – continua Panozzo –, l’iniziativa rappresenta un primo passo per riallacciare i legami con il Paese del Corno d’Africa, uno dei più poveri e instabili del mondo. La consegna dei materiali medico-sanitari nelle mani del direttore dell’ospedale ex De Martino, unica struttura pubblica di Mogadiscio a fornire cure gratuite alla popolazione somala, è stata effettuata da me personalmente".

Una missione particolarmente importante: "Successivamente – continua Panozzo – mi sono recato in un orfanotrofio e nel carcere femminile della città per consegnare alle detenute delle macchine da cucire e materiale da sartoria. Si tratta dell’inizio di una vasta attività a favore dell’Africa, nel tentativo di dare sollievo in loco e contrastare l’esodo verso l’Europa. Un vero e fondamentale aiuto – conclude – è stato fornito dal generale di brigata Fulvio Poli (romagnolo doc e capo missione Umt-S) e dal generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, presidente del Club Atlantico di Bologna e dell’Istituto internazionale di diritto umanitario di San Remo". Pier Luigi Trombetta