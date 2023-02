Così si combatte la malattia "Ora più aiuti ai familiari"

Un blog su Facebook, un impegno nel volontariato, studio e ginnastica. Graziano Benfenati (foto), 69 anni, ha scoperto di avere il Parkinson a 55 anni, ma non ha mai smesso di combattere ed è il coordinatore del comitato pazienti e caregiver Park Link di Bologna e Città Metropolitana.

Quando le è stata diagnosticata la malattia?

"Nel 2008, ma mi ero accorto da solo che qualcosa non andava. Allora avevo un negozio di telefonia e mi capitava di sentirmi in modo fisicamente differente nel giro di poco tempo, nel senso che mi sembrava di stare bene e poi subito dopo male. Erano i primi segni della malattia".

Però non si è mai abbattuto.

"Sono tra i fortunati che ha capito come lottare: ho il mio blog, faccio corsi di formazione, scrivo, ho superato l’esame Proficiency di inglese, faccio più ginnastica ora che quando non ero ammalato e cerco di invertire il discorso paziente–caregiver".

Può spiegare meglio?

"Il malato deve aiutare il caregiver e cercare di fare stare bene anche lui. E’ fondamentale".

Non è facile.

"No, anche perché dipende dallo stadio di progressione della malattia. Fino al terzo livello la persone riesce in qualche modo a gestirsi, al quarto e quinto è veramente complicato".

Quali aiuti si possono dare alle famiglie per allentare un po’ la pressione dell’assistenza?

"Intanto le terapie a domicilio sono un aiuto anche nel senso che gli operatori possono vedere la situazione ambientale e capire che cosa si può fare per aiutare malato e familiari. Poi occorre dare sollievo ai caregiver, fare in modo che abbiano i loro momenti liberi e non siano impegnati sette giorni su sette, 24 ore al giorno, perché questo succede, questo mi raccontano i familiari".

Cosa altro si può mettere in campo?

"La città dovrebbe eliminare tutte le barriere architettoniche in modo che le persone malate possano muoversi meglio. Poi i fondi: la Regione ne mette a disposizione ma finiscono tutti alle cooperative che gestiscono i centri diurni. E serve un’informazione più capillare: ci sono servizi ai quali i malati possono accedere in modo prioritario ma lo sanno in pochissimi".

Lei come riesce a gestirsi?

"Ho un angelo custode che è mia moglie, ma cerco di arrangiarmi il più possibile. Poi ci sono momenti in cui mi aiuta. Ad esempio sono lento a vestirmi e se dobbiamo fare in fretta mi dà una mano lei".

Monica Raschi