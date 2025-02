"Così si stimola il pensiero critico"

Pietro Mauro, SC Manager di Gran Reno, perché avete deciso di sostenere il progetto Cronisti in Classe?

"Abbiamo deciso di sostenere il progetto Cronisti in Classe perché rappresenta un’iniziativa che si allinea perfettamente con il nostro impegno continuo verso il territorio e le politiche giovanili. Come Centro Commerciale, crediamo che il nostro ruolo vada oltre quello commerciale: vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio che contribuisce alla crescita culturale e sociale della comunità. Cronisti in Classe è un progetto che offre ai giovani l’opportunità di sviluppare abilità fondamentali, come la scrittura, il pensiero critico e la capacità di comunicazione. Supportarlo significa investire nel futuro, dando spazio e voce ai giovani e, allo stesso tempo, rafforzare il nostro legame con il territorio, creando opportunità di coinvolgimento e crescita reciproca".

L’ingresso dell’informazione nelle scuole può essere un alleato per la crescita di cittadini più consapevoli?

"Ci crediamo fermamente. Tuttavia, è cruciale che questo processo non si limiti a una mera trasmissione di dati, ma che spinga gli studenti a sviluppare un pensiero critico. In un’epoca in cui le informazioni sono abbondanti e spesso contrastanti, è essenziale che i giovani imparino a valutare e analizzare le fonti in modo accurato, distinguendo ciò che è veritiero da ciò che non lo è. Formare cittadini capaci di un’analisi critica delle informazioni permette di promuovere una società più informata, ma soprattutto più responsabile e consapevole delle proprie scelte. Il progetto Cronisti in Classe, ad esempio, può rappresentare un ottimo strumento per insegnare ai ragazzi non solo a comunicare, ma a farlo con consapevolezza e rigore".

m. m.