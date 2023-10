Così si viveva nel Medioevo

Oggi, alle 17, a San Giovanni in Persiceto, nel Museo archeologico ambientale, Corso Italia - Porta Garibaldi si terrà il laboratorio per adulti e bambini dal titolo: ‘Ritorno al medioevo’. Nell’incontro sarà spiegato come si viveva nel Medioevo. E la spiegazione sarà accompagnata dalla visita guidata ai reperti conservati nel museo. Il laboratorio si concluderà con un brindisi finale. Mentre l’associazione ‘Dipetto’ propone sempre oggi l’evento di presentazione del progetto dal titolo ‘Non solo rosa…Incontriamo il benessere 2023’ con ritrovo alle 14.30 in piazza del Popolo per una biciclettata in collaborazione con Fiab Terre d’Acqua.