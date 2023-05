Cosmofarma chiude con oltre 26mila visitatori

Cosmofarma Exhibition kermesse si è chiusa con 403 espositori, cinque padiglioni coinvolti e 26.682 visitatori registrati. L’edizione 2023 è andata in scena a BolognaFiere con oltre 100 convegni nei quali si sono alternati 200 relatori. L’appuntamento con la prossima edizione del salone, la 27ª, è in calendario dal 19 al 21 aprile 2024 sempre a BolognaFiere.

Cosmofarma ha rappresentato una vera occasione per un confronto autentico e partecipato sul futuro che disegnerà la farmacia come presidio sanitario in rete e integrato con l’intero Servizio sanitario nazionale, grazie anche ai servizi resi durante la pandemia.

"Il fatto che in farmacia si possano fare le vaccinazioni o i tamponi ha dato elevata professionalità al farmacista, declinando fino in fondo la farmacia dei servizi, che ora è un modello che va implementato", ha spiegato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ponendo l’accento anche sul ruolo delle farmacie nel ridurre le liste d’attesa o nell’impegnarsi nella prevenzione e nella diagnostica. "I farmacisti sono straordinari professionisti che dispensano salute nel territorio, con una rete capillare molto profonda".

Andrea Mandelli, presidente FOFI: "Abbiamo sempre sostenuto di essere la porta d’ingresso del SSN e lo abbiamo concretamente dimostrato in questi anni vincendo la sfida che il Covid ha lanciato alla sanità italiana".

Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale: "Noi vediamo la farmacia dei servizi come access-point perché è già digitalizzate e collegata in rete. Per suggellare questa evoluzione, il ruolo della farmacia deve essere ben connotato: alla croce verde aggiungeremo la scritta ‘farmacia dei servizi’".