Cosmofarma Exhibition, si parte oggi in Fiera

Igiene, cura di sé, benessere, prevenzione e protezione sono esigenze quotidiane a cui i cosmetici sono in grado di rispondere. Ed è il focus di Cosmofarma Exhibition, in calendario da oggi a domenica a BolognaFiere. I dati preconsuntivi 2023, sottolineano da Cosmetica Italia, collocano il canale farmacia al terzo posto per consumi di cosmetici in Italia, dopo mass market e profumeria. Il valore dei cosmetici venduti in farmacia è di 2,1 miliardi di euro, in crescita del 7,5 per cento rispetto al 2022; le stime per il 2024 prevedono un ulteriore incremento di 7,2 punti percentuali. Cerimonia di apertura nell’aula magna del padiglione 28, oggi alle 10.

Presenti all’apertura dell’evento: Alessandra De La Ville Sur Illon, direttore personale, affari legali e generali di BolognaFiere; Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale, Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute; Andrea Mandelli, presidente Fofi; Marco Cossolo, presidente Federfarma; Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente Fondazione Francesco Cannavò; Eugenio Leopardi, presidente Utifar Luigi Corvi, presidente Gruppo Cosmetici in farmacia Cosmetica Italia.