Cosmofarma, ritorno al pre Covid: oltre quattrocento espositori

Il mondo della farmacia nelle sue ’Interconnessioni Sostenibili’, si ritrova a BolognaFiere da oggi a domenica, in occasione di Cosmofarma Exhibition 2023, smart & green. La manifestazione, evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati alla farmacia è da anni appuntamento di riferimento per il settore farmaceutico, un punto di incontro fondamentale tra l’industria e il farmacista. L’edizione 2023 di Cosmofarma Exhibition si sviluppa su 5 padiglioni del quartiere fieristico di Bologna (25-26-28-29-30), con la presenza di ben 403 espositori, dato che conferma il ritorno ai numeri del 2019 pre-Covid, 3 iniziative speciali, un social corner, oltre 100 convegni e workshop, 200 speaker nelle 6 sale convegni e nelle 2 aree workshop, 20 premi che saranno assegnati durante la tre giorni.

L’inaugurazione della manifestazione è in programma oggi, alle 10, nell’Aula Magna del padiglione 28: sono attesi, tra gli altri, Antonio Bruzzone, direttore generale Gruppo Bolognafiere, Francesca Ferilli, direttrice generale Bos, Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la salute della Regione, Luca Rizzo Nervo, assessore Welfare e salute del Comune di Bologna, Andrea Mandelli, presidente Fofi, Marco Cossolo, presidente Federfarma, Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente Fondazione Francesco Cannavo, Eugenio Leopardi, presidente Utifar e Luigi Corvi, presidente del Gruppo Cosmetici in farmacia di Cosmetica Italia. Tra le parole chiave di questa edizione, senza dubbio c’è la sostenibilità.

Oggi, alle 15, nella Sala Farma del padiglione 30, è in programma la tavola rotonda per la presentazione del graphic novel ’La Farmacia al tempo del Covid’ di Matteo Matteucci, realizzato per conto di Farmacie Federfarma Bologna.