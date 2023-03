Cosmoprof Bologna 2023, prodotti e curiosità: viaggio fra le novità del salone dedicato alla cosmesi

Cosmoprof 2023, entra nel vivo la fiera dedicata alla cosmesi (Fotoschicchi)

Bologna, 16 marzo 2023 – A BolognaFiere, prima giornata di Cosmoprof, fiera leader mondiale per i settori della cosmetica e della bellezza professionale. Un evento attrattivo, che coinvolge non solo l’intero Paese, ma anche, e soprattutto, le grandi potenze mondiali e le aziende internazionali del settore. Nei padiglioni 21 e 22, c’è l’intero mondo della cosmesi per il viso e per il corpo, dal make up alla skin care, sia femminile che maschile. Tra gli stand, quello di ‘Paese’, brand made in Polonia, con diverse formule elaborate nei loro laboratori.

Per la linea dedicata al trucco, la marca propone un matte mineral foundation, un fondotinta per il viso con il 99% di elementi naturali, garantendo qualità al prodotto, confezionato in un packaging ecologico.

Siero viso ai sali minerali

Il siero di Swiss Image

Anche ‘Swiss image’ è al Cosmoprof, con una linea di prodotti naturali, accessibili a tutti a livello di prezzo. Tra le offerte, un siero facciale per il viso, che ha funzione idratante grazie alla presenza di sali minerali e acqua.

Maschere di bellezza

Tra i presenti, anche l’Australia con la marca di cosmetici ‘Herbicos’, che propone maschere del viso: la green mud mask, per esempio, è una face-mask di colore verde con acido ialuronico, da applicare sulla pelle per una durata di 15 minuti.

Le ultime dalla cosmetica giapponese

Il mondo orientale riempie un padiglione con ‘Warem’

Il mondo orientale riempie un padiglione con ‘Warem’, che diffonde la cosmetica giapponese nel mondo. ‘Sussh’, creata con ocean microbiome technology, è un siero viso che lavora sul collagene degradato, recuperandone il 45%. Le confezioni dei prodotti sono sostenibili, e sono le stoffe di kimoni village.

Cosmetici per tatuaggi

A Cosmoprof 2023 anche il 'burro per tatuaggi'

‘Love Ink’, invece, è un brand di cosmetici legati alla cura dei tatuaggi. Tra la linea di creme, c’è ‘Tatoo Butter’ alla Papaya, 100% vegan, che può essere applicato sulla pelle durante la seduta di tatoo e nella fase successiva, per la durata di circa un mese.

Creme per il sole e per la notte

‘Biohyalux‘ è una linea made in Cina che propone prodotti cosmetici rigeneranti per la pelle. ‘Ha purifying Serum’ è un siero facciale adatto per le ore di sole quanto per la notte. Nella composizione del serio, acido salicilico e niacinamide.

Manicure

Anche la Francia è alla fiera, con ‘Peggy Sage Paris’

Anche la Francia è alla fiera, con ‘Peggy Sage Paris’, brand specializzato in make up e in particolare nella cura della manicure. ‘I lak’, per esempio, è uno smalto semi permanente che ha una collezione di circa 50 colori, uno per ogni stagione.

Per prendersi cura dei capelli

Juniper, spray dedicato alla cura del capello

Per la cura del capello, invece, due stand sono occupati da due linee, ‘Juliart’ e ‘Aromase’. Il primo offre prodotti e trattamenti adeguati all’ambiente dei parrucchieri professionisti e dei saloni di bellezza. Il siero ‘Cisper’ è un rivitalizzante, che si adatta a ogni tipo di cuoio capelluto e non danneggia la fibra del capello. ‘Aromase’ propone dei trattamenti effettuabili anche in casa, soprattutto legati all’esfoliazione: ‘5a Jupiner’ è uno shampoo purificante liquido, che pulisce in profondità la nuca e i capelli.

Cosmetici made in Italy

Ma nella fiera internazionale, la presenza del Made in Italy non può mancare: ‘Eterea Cosmesi

Naturale’ è un brand di Caserta, che offre prodotti di skin e body care, con un listino di 16 linee anti-age. Oltre alla linea Precious, che è un trattamento booster di 14 giorni contenente oro puro e colloidale, c’è una maschera per il contorno occhi, dotata di pennello e patch, che sono riutilizzabili fino alla fine del trattamento.



‘Linea Charme’ è un brand pisano, indirizzato verso il packaging in tessuto. Innovativa e totalmente naturale è la loro trousse, con zip e manico colorati di nero, composta da huta e cotone.