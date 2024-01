Cosmoprof fa il bis in Usa. La bellezza star a Miami

La Fiera di Bologna porta la bellezza in una delle città più glamour degli Stati Uniti. Taglio del nastro per la prima edizione di Cosmoprof North America Miami: dopo le oltre 20 edizioni tenute a Las Vegas, il salone della cosmesi arriva in Florida con oltre 700 brand in esposizione, la maggior parte dei quali al debutto negli Stati Uniti. "Il lancio di Cosmoprof North America Miami è un passo importante per la crescita di BolognaFiere, ed è la conseguenza di una forte sinergia con i nostri partner, Informa Markets e Pba-Professional Beauty Association – afferma Antonio Bruzzone, ad di BGolognaFiere all’apertura, ieri, al Miami Beach Convention Centre –. Gli Stati Uniti sono il mercato cosmetico più importante a livello globale, un riferimento per gli stakeholder di tutto il mondo e culla di nuove tendenze e abitudini di consumo. In questo scenario, Cosmoprof Miami è una nuova occasione di confronto e di business per le imprese del settore e l’apertura a nuovi mercati".

Seguendo il format dell’evento di Las Vegas Cosmoprof North America Miami presenta oltre alle ultime novità di prodotto finito, anche le soluzioni all’avanguardia lanciate dai principali player della filiera della bellezza. Formazione Cosmoprof North America Miami offre contenuti e aggiornamenti di qualità con CosmoTalks e Cosmopack Education. Grazie alla partecipazione di esperti internazionali del settore, gli addetti ai lavori presenti in manifestazione possono scoprire le novità del mercato, con particolare attenzione alle tendenze e normative Latam. Novità esclusiva per l’edizione di Miami è la collaborazione con Wsl Strategic Retail, che ha curato la selezione Retail Safari®. Tra i partner e i relatori coinvolti, WWD, The Estée Lauder Companies, Shiseido, Clinique.

L’edizione di Cosmoprof North America Miami – in programma fino a giovedì 25 – rafforza le partnership strategiche con Beauty Fair e US Commercial service (Uscs), che ha coinvolto in fiera una delegazione di acquirenti e distributori, sia nazionali che internazionali. L’idea per il futuro è che mentre la manifestazione sulla costa occidentale di Cosmoprof North America rimarrà al Las Vegas Convention Center, la nuova edizione sulla costa orientale, Cosmoprof North America – Miami si focalizzerà principalmente sul mercato ispanico. Questo segmento è in rapida crescita; i consumatori ispanici hanno speso il 13% in più degli acquirenti non ispanici negli ultimi anni, a dimostrazione di un interesse per l’approvvigionamento di prodotti per la cura personale, soprattutto di origine naturale e rispettosi dell’ambiente.

Marco Principini