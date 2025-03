Cosmoprof, kermesse in sicurezza. Raffica di denunce e sequestri. Nel mirino bagarini e truffatori

Truffatori che chiedevano donazioni per fantomatiche associazioni benefiche. Parcheggiatori abusivi. Bagarini. Taccheggiatori e borseggiatori. C’erano anche loro tra i 250mila che, in questi giorni, hanno affollato la zona Fiera in occasione del Cosmoprof. Polizia, Finanza e polizia locale hanno lavorato nei quattro giorni dell’affollatissima kermesse per garantirne lo svolgimento in sicurezza, effettuando denunce, arresti, sequestri e irrogando anche sanzioni.

Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 151.195 prodotti per la cura del corpo e accessori esposti negli oltre 3mila stand, perché non sicuri o non conformi alle normative europee. Sempre i finanzieri hanno individuato 21 lavoratori in nero: i titolari delle ditte per cui lavoravano senza contratto hanno ricevuto una sanzione di 1800 euro per ciascun lavoratore e sono state segnalate per la sospensione dell’attività; sono state 60 le infrazioni per il mancato rilascio dello scontrino; 5 le sanzioni ai bagarini, a cui sono stati sequestrati 18 biglietti.

Anche la polizia locale ha beccato tre venditori di biglietti abusivi, multandoli per 400 euro. Nei controlli della municipale sono incappati anche i soliti noti della truffa della beneficienza: uno è stato denunciato per accattonaggio molesto, le cartelline della falsa associazione per i bimbi disabili sequestrate. Nei guai pure due borseggiatori, che avevano appena rubato il portafogli con 600 euro a un turista israeliano sul bus e il solito parcheggiatore abusivo, un sessantunenne siciliano carico di precedenti specifici. Solo in questi quattro giorni, ha accumulato sette denunce, sei dalla municipale, tre per il ‘mestiere’ abusivo e tre per inottemperanza al foglio di via da Bologna; una dalla polizia, sempre per truffa. I poliziotti delle Volanti hanno sequestrato all’uomo anche la casacca, il tesserino con su scritto ‘parcheggiatore’ e il blocchetto di ricevute acconcio. Il personale della Questura ha identificato poi 160 persone, di cui 53 con precedenti, e controllato 40 veicoli. Sono state 40 le denunce ricevute da persone che hanno subito furti. In questo contesto, tre albanesi di 57, 50 e 32 anni sono stati denunciati per ricettazione, trovati con diversi cosmetici in valigia. Nell’ambito delle attività, gli agenti hanno anche arrestato in piazza della Costituzione un quarantatreenne con un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, per 8 anni, un mese e 10 giorni di reclusione. Gli operatori hanno anche recuperato un portafogli con 12mila sterline, che dovrà essere restituito al cittadino inglese che lo ha perso. Denunciata infine una ventisettenne romena per inottemperanza al divieto di ritorno a Bologna di 3 anni.

Nicoletta Tempera