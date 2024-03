Cosmoprof Bologna, maxi sequestro di prodotti di bellezza non sicuri

Bologna, 26 marzo 2024 – Circa 180mila prodotti per la cura della persona ed accessori sequestrati, in quanto non sicuri o non conformi alle normative comunitarie. E tredici lavoratori irregolari individuati.

È il bilancio dei controlli portati avanti dalla Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito dei controlli effettuati in occasione del Cosmoprof.

In particolare, all’esito dell’attività svolta per l’intera durata della manifestazione fieristica, i militari del 1° e 2° nucleo operativo metropolitano di Bologna hanno sottoposto a sequestro circa 180mila articoli (prodotti di bellezza, cosmetici, profumi, gel, lozioni) e accessori ritenuti “non sicuri” o messi in vendita “senza alcuna indicazione circa la provenienza e la composizione degli stessi” così come previsto dal regolamento comunitario previsto in materia.

Come già accennato all’inizio, al Cosmoprof le Fiamme gialle hanno portato avanti anche controlli mirati, finalizzati al contrasto del ‘lavoro sommerso’.

Nella circostanza, dagli accertamenti portati avanti dai finanzieri sono emerse 13 posizioni lavorative irregolari.