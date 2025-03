Costantini, da Zaki a Giulia Cecchettin e Gaza ’Cessate il fuoco’: ecco la mostra in Comune

I fuochi da spegnere, nel mondo, sono tanti, perché l’odio arde in tanti ambiti dei diritti umani. Quindi Cessate il fuoco, il titolo della mostra che ripercorre l’impegno artistico e civile dell’illustratore ravennate Gianluca Costantini e che si è inaugurata ieri a Palazzo d’Accursio dove rimarrà visibile fino al 23 marzo, mostrerà al pubblico le grandi violazioni verso l’umanità. Dalle guerre alla violenza sulle donne, con uno spazio dedicato a Giulia Cecchettin, dalle proteste in Iran al grido di "Donna, vita, libertà" ai giornalisti eritrei incarcerati e a quelli uccisi nella striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Sono tanti gli argomenti, le storie di resistenza e denuncia, cui l’artista-attivista ha dato voce col suo tratto incisivo. E in effetti il sottotitolo della mostra è proprio 2005-2025. Vent’anni di battaglie per i diritti umani, con la curatela di Lorenzo Balbi – direttore del Mambo – museo cui Costantini ha donato nel 2022 uno dei suoi ritratti più emblematici, quello di Patrick Zaki realizzato nel febbraio del 2020, all’indomani del suo arresto in Egitto nel 2020.

Un ritratto, il viso di Zaki legato dal filo spinato, che divenne poi il simbolo della campagna lanciata da Amnesty International per la sua scarcerazione, lo stesso che, in formato gigante, aveva campeggiato a lungo in piazza Maggiore e in piazza Ravegnana. L’idea di questa mostra, come ricorda Costantini – che è anche professore all’Accademia di Belle Arti – nacque proprio la sera in cui si fece festa per la liberazione dello studente egiziano. Fu un’idea di Elena Di Gioia, allora con delega alla cultura. "Quando abbiamo proposto il tema al sindaco Matteo Lepore – afferma Costantini – lui ha detto di sì, supervisionando tutti i disegni, perché sono tutti politici".

Naturalmente la questione palestinese è principale nella mostra, come si vede nell’installazione di sei grandi immagini dedicate alle vittime civili palestinesi nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio. Anche l’illustrazione guida – che però non è esposta – è dedicata a una bimba, Rahaf Ziad Abu Suweirh, morta d’infarto dopo un bombardamento: lei diventa simbolo universale della devastazione della guerra. "Non volevo creare un conflitto con altri cittadini e popoli – sottolinea l’artista attivista – amo la comunità ebraica, ma non posso non denunciare quello che è successo, perché nella mia mostra, a un certo punto, si sbatte contro un muro che è quello della questione palestinese: rappresenta tutti quei diritti conquistati dai nostri nonni o genitori dopo la guerra, improvvisamente cancellati".

Benedetta Cucci