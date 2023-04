Costellazioni di aneddoti dal Sotterraneo

di Amalia Apicella

Un>a trama fitta di aneddoti storici di secoli e geografie differenti, che raccontano le contraddizioni di intere epoche. L’Angelo della storia, che i Sotterraneo portano in scena stasera al teatro Laura Betti di Casalecchio per la chiusura di stagione, si ispira alle ‘costellazioni svelate’ di Walter Benjamin. La pièce (vincitrice del premio Ubu come miglior spettacolo) è ideata da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, che ne curano anche la regia. Bonaventura e Cirri sono anche in scena, assieme a Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini. Daniele Villa, quali aneddoti porterete in scena?

"Mettiamo in relazione aneddoti di epoche diverse, non tanto per la loro portata storica, quanto perché rivelano un tratto della specie di Sapiens: la nostra predisposizione, e programmazione evolutiva, a trasformare sempre la realtà in un racconto. Riduciamo la complessità a una dimensione narrativa con la conseguenza che molto spesso crediamo al racconto anche quando non coincide con la realtà". Per esempio?

"Partiamo da aneddoti del 10mila avanti Cristo, passando per il medioevo, fino al 2020 con ‘Mad’ Mike Hughes, il terrapiattista morto in un lancio con un razzo a vapore fai-da-te per verificare che la terra fosse effettivamente sferica. Creiamo, per dirla con Benjamin, delle costellazioni di aneddoti che si accalcano sul palco, si susseguono e si intersecano. Si tratta di una riflessione che attraversa tutte le epoche e che inevitabilmente risuona con il nostro presente, soprattutto ora che la questione del proliferare delle narrazioni si è fatta ancora più complessa e profonda per più fattori concomitanti. Dalla rivoluzione digitale, alla crisi delle democrazie, passando per la globalizzazione, che fa sì che le narrazioni comincino a sovrapporsi su scala mondiale".

Tra gli oggetti di scena ci sono anche dei coniglietti e una balena gonfiabile…

"Rappresentano un tentativo di portare in scena un punto di vista non necessariamente antropocentrico, includendo quello animale e, perché no, anche vegetale".

Tornate a Bologna da vincitori del premio Ubu. Che rapporto avete con la città?

"Ottimo, perché Bologna è uno dei polmoni culturali e teatrali d’Italia, dove non solo il teatro è praticato e frequentato, ma c’è una forte attenzione verso la ricerca, la contemporaneità e la sperimentazione sui linguaggi. Noi qui ci sentiamo un po’ a casa".