Costi di gestione dell’ex discarica: "Non devono ricadere sui cittadini"

I cittadini non devono pagare i costi del dopo chiusura della discarica di Sant’Agata. Lo dice la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, che ha disposto a riguardo una interrogazione alla giunta. "La giunta – dice Evangelisti – chiarisca secondo quali criteri tecnici ed economici sia stata definita la ripartizione dei costi di gestione post mortem della discarica di Sant’Agata da parte del Consiglio d’Ambito. E come la Regione giustifichi l’aumento delle tariffe e le disparità di trattamento, in particolare per il bacino Geovest".

"Nell’agosto 2024 – ricorda la consigliera – i sindaci dei Comuni del bacino di Geovest avrebbero inviato una lettera alla Regione e ad Atersir, esprimendo la loro contrarietà sui criteri scelti per ripartire i costi della chiusura dell’impianto di raccolta dei rifiuti. Tali criteri risulterebbero penalizzanti per il bacino Geovest e pochi altri, con un notevole aumento dei costi a carico dei cittadini". I sindaci, si evidenzia nell’interrogazione, avrebbero contestato "l’assenza di criteri trasparenti volti a chiarire tali disomogeneità e incrementi tariffari". E nella missiva sarebbe stata criticata anche la metodologia di calcolo di Atersir "che non valorizza la produzione di energia da biogas e i relativi investimenti. Ma considera solo gli oneri di ammortamento". La consigliera, oltre a sottolineare i contenuti della normativa statale ed europea in materia, richiama anche il parere del Consiglio di Stato "che ha chiarito che le garanzie finanziarie sulle discariche servono a coprire eventuali ripristini ambientali. E che la Regione non può introdurre regole innovative in materia di fidejussioni né sostituirsi allo Stato".

"Sarebbe dunque discutibile – prosegue Evangelisti – che la Regione, attraverso le deliberazioni del Consiglio d’Ambito, scaricasse sugli utenti i costi della gestione post operativa senza adeguate verifiche, generando un aumento delle tariffe. E contravvenendo al principio secondo cui i costi devono essere coperti dalle tariffe già riscosse". Da qui l’interrogazione alla giunta alla quale si chiede di fare chiarezza sulla vicenda e di indicare "quali iniziative intenda assumere per definire criteri più equi e trasparenti nella gestione post-operativa delle discariche, garantendo tariffe proporzionate e conformi alla legge". Infine, Evangelisti chiede all’esecutivo regionale "se ritenga necessario convocare con urgenza Atersir e i sindaci del bacino Geovest per un confronto diretto. L’obiettivo è individuare soluzioni rispettose delle norme nazionali ed europee ed evitare che i cittadini paghino due volte lo stesso servizio".

p. l. t.