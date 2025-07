"Costi eccessivi per la Rsa. Via dall’Asp Pianura Est"

Piccolo terremoto in pianura: Molinella esce dall’Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) Pianura Est. Nella seduta del Consiglio del 30 giugno è stata approvata la revoca del conferimento del servizio della casa di riposo Nevio Fabbri all’Asp Pianura Est, nonché il recesso dallo status di socio della stessa. La decorrenza effettiva è fissata per l’1 gennaio 2026. Così dall’amministrazione: "Una scelta che affonda le sue radici in valutazioni sia economiche che funzionali. Il Comune, socio con una quota del 4,48% dell’Asp Pianura Est, ha conferito alla società il servizio della casa di riposo dal 2023. Tale conferimento aveva incluso anche il trasferimento di 13 dipendenti comunali a tempo indeterminato nell’organico dell’Asp. Tuttavia, la gestione si è rivelata onerosa: tra il 2023 e il 2025, il Comune ha dovuto erogare contributi in conto esercizio oltre 690mila euro. Le previsioni per gli anni successivi indicano ulteriori richieste di contributi. Inoltre, la gestione dell’Asp è stata caratterizzata da perdite costanti: solo nel 2020, 2021 e 2022, il Comune ha ripianato perdite per oltre 180mila euro".

Il sindaco Bruno Bernardi ha commentato così: "Questa decisione rappresenta anche un invito alla Regione a riflettere sul modello societario adottato, che, per via delle sue caratteristiche strutturali, non risulta adeguatamente competitivo in un ambito tanto delicato quanto quello dei servizi socio-assistenziali. Il Comune, poi, non è in grado di sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile che ospita la casa di riposo, e un eventuale nuovo affidamento potrebbe consentire un rilancio del servizio. Abbiamo già una manifestazione d’interesse per la gestione della Nevio Fabbri. È stata prevista anche la possibilità di reintegro del personale comunale dei dipendenti precedentemente trasferiti all’Asp, nel rispetto dell’accordo siglato con le organizzazioni sindacali e la RSU nel novembre 2022. Tali dipendenti saranno successivamente impiegati all’interno della casa di riposo in coerenza con le loro specifiche professionalità, attraverso forme contrattuali di collaborazione tra pubblico e privato, garantendo così continuità e qualità del servizio".

Così il presidente dell’assemblea soci Asp, Alessandro Erriquez: "Registro un atteggiamento bizzarro da parte dell’amministrazione di Molinella. Sul tema della gestione della casa di riposo, Asp, nel breve periodo di presa in carico, ha rilanciato la struttura, proiettandola verso una gestione sostenibile. La revoca è un salto nel buio, stante anche la poca chiarezza sulle reali prospettive. Ancor più complessa è la questione della fantomatica volontà di uscire da Asp, con uno stop già formalizzato dalla Regione e ignorato dal Comune. L’assemblea dei soci è pronta ad agire in tutte le sedi istituzionali per il rispetto delle regole condivise".

Zoe Pederzini