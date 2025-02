"Costi sempre più alti se l’Unione si scioglie"

"L’Unione di Terre d’Acqua fa la forza". Lo dicono le Rsu dell’Unione, che hanno diffuso una nota dove spiegano l’aumento di costi per i Comuni che ne fanno parte (Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala, Sant’Agata) nel caso che l’ente fosse sciolto. Voce che circola in questi giorni, forte del fatto che è in forse l’approvazione del bilancio di previsione. La votazione si doveva tenere lunedì scorso nel municipio di Persiceto, ma è slittata a lunedì 24 febbraio. E il pericolo dello scioglimento dell’Unione ha messo in allerta i sindacati, Cgil, Cisl, Uil, che avevano organizzato un presidio sotto al palazzo comunale, presidio che riproporranno il 24, per la nuova convocazione. L’Unione di Terre d’Acqua ha 38 dipendenti e ha in unione i servizi Cuc (Centrale unica di committenza); Siat (Servizi informatici associati Terre d’Acqua); Personale e Ufficio di Piano. Per quanto riguarda la Cuc al momento il servizio costa 210.000 euro all’anno; se dovesse sciogliersi l’ente e creare sei Cuc la spesa salirebbe a 1.063.100. A tutt’oggi la programmazione per il 2025, vede un numero di 54 gare gestite dalla Cuc. Se si dovesse sciogliere l’Unione, ogni Comune dovrebbe fare le gare in autonomia. Per quanto riguarda il personale, nel 2024 sono stati spesi 909.150,28 euro. Se ogni Comune dovesse ricreare il proprio ufficio personale si spenderebbero in più 153.949,73.

"Tutti i progetti e relativi finanziamenti – aggiunge il presidente dell’Unione Marco Martelli, sindaco di Crevalcore – risentono negativamente dell’andamento che l’Unione ha nell’approvare i documenti di programmazione e di rendiconto del bilancio. E per alcuni di essi, se l’Unione dovesse sciogliersi, si prospetta all’orizzonte la concreta possibilità di perderli del tutto".

Pier Luigi Trombetta